Conakry: les travaux de la réunion extraordinaire du comité consultatif général clôturés par la ministre Diaka Sidibe

Les travaux de la réunion extraordinaire du comité consultatif général (CCG) ont pris fin ce mercredi, 02 mars, à Conakry. Dr Diaka Sidibé, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a présidé la cérémonie de clôture des travaux sanctionnés par l’installation du nouveau bureau du CCG.

Durant ces trois jours de travaux initiés par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, (MESRSI) en collaboration avec le conseil Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur ( CAMES), les représentants des 19 pays membres de cette grande instance académique et scientifique d’Afrique, notamment: des Recteurs, des présidents d’Universités partenaires (Publiques et Privées), des Directeurs de Centres de Recherche ainsi que des Directeurs Généraux des organismes membres du CAMES ont échangé sur le compte rendu des réunions réalisées; le rapport de la commission sur les grandes chancelleries; la présentation d’un ouvrage sur le MLD et du renouvellement du bureau du comité consultatif général (CCG).

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation s’est réjouit de constater l’atteinte des objectifs fixés autour de ces différents travaux.



Par ailleurs, dira la patronne de l’enseignement supérieur guinéen : « j’invite les fondateurs, Recteurs et Directeurs Généraux de nos institutions de tout mettre en œuvre pour notre participation à l’ensemble des activités du CAMES. Les directions générales du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’innovation y veillerons. Les recommandations qui ont résulté des différents travaux constitueront une base pour continuer à soutenir les efforts à la reconnaissance des valeurs communes au sein de nos pays membres. La république de Guinée en ce qui la concerne remplira ses obligations pour le bon fonctionnement de cette organisation ».

A noter qu’au cours de cette cérémonie, 26 enseignants de l’enseignement supérieur guinéen ont été élevés au grade de chancelier de l’ordre international des palmes académiques de CAMES et 3 autres enseignants ont été élevés au grade de l’officier.

Elisa Camara

+224654957322