Conakry: les travaux de la réunion extraordinaire du comité consultatif général lancés, ce lundi

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI) a procédé ce lundi, 28 février, au lancement des travaux de la réunion du comité consultatif général, ( CCG). L’initiative est du MESRSI en collaboration avec le conseil Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES)

La réunion qui se tient à l’université Abdel Gamal Nasser de Conakry du 28 février au 02 mars prochain regroupe les représentants des 19 pays membres de cette grande instance académique et scientifique d’Afrique, notamment des Recteurs, des présidents d’Universités partenaires (Publiques et Privées), des Directeurs de Centres de Recherche ainsi que des Directeurs Généraux des organismes membres du CAMES.

Selon, le président du CCG, Maurice Aurélien Sosso: « ces retrouvailles sont sûrement un lieu d’échange certainement scientifique. Mais permettent également de renforcer le dialogue inter culturel entre nos nations, nos peuples. Mais lequel nos différences évidentes constituent des terminants de notre force communautaire »

L’ ordre du jour de cette importante concertation est particulièrement chargé avec au total 9 points, a t il poursuivi: « Parmi lesquels: le compte rendu des réunions réalisées; le rapport de la commission sur les grandes chancelleries; la présentation d’un ouvrage sur le MLD commandé par le CAMES et l’épineux problème du renouvellement du bureau du comité consultatif général ( CCG) ».

Dans la même lancée, le secrétaire exécutif par intérim du CAMES, Abou Napon a indiqué que les décisions de la réunion qui se tient à Conakry seront soumises à la 39ème session du conseil des ministres prévue à Kinshasa, en République démocratique du Congo du 23 au 27 mai 2022.

« La convocation de la présente session extraordinaire du CCG a en effet pour ultime objectif d’examiner les questions d’ordre académique et scientifique à soumettre à la prochaine session ministérielle. Elle permettra de prendre des résolutions et des décisions idoines à la hauteur des mutations que connaît l’enseignement supérieur et la recherche » a t il dit.

Pour sa part, la ministre de la MESRSI, Dr Diaka Sidibé a rappelé que c’est après plusieurs occasions manquées que la Guinée accueille la réunion du CCG : «A ma connaissance, depuis 2014, c’est cette année que notre pays accueille finalement une réunion extraordinaire du comité consultatif général » avant de citer qu’aujourd’hui 19 pays sont membres du CAMES : « le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée équatoriale, le Madagascar, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et enfin le Togo »

« La Guinée est un pays membre fondateur du CAMES. Elle apprécie toute son importance pour le progrès scientifique et économique de nos pays membres. Elle s’acquittera donc de ses obligations vis-à-vis de l’institution. Car, nous sommes conscients et convaincus que la problématique de la qualité des enseignements, des apprentissages et des activités de recherche ne trouvera de solution durable que lorsque tout un chacun y prendra sa part de responsabilité. C’est dans ce sens que le gouvernement guinéen par ma voix sollicite l’accompagnement de l’expertise du Cames en vue de favoriser une meilleure participation des universités guinéennes aux différents programmes et activités de notre organisation », a sollicité la ministre Diaka Sidibé.

