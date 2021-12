Conakry : l’OGP lance l’opération de démantèlement des panneaux publicitaires anarchiquement installés

Dans le but de rendre la ville de Conakry plus attrayante et de mettre fin à certains cas d’accident de la circulation, l’Office Guinéen de Publicité (OGP) a procédé ce mardi 21 décembre 2021, au lancement de l’opération de démantèlement des panneaux publicitaires, oriflammes et banderoles anarchiquement installés sur le long des routes. Ce, sur instruction du président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.

C’est le Directeur général de l’OGP, Mandjan Sidibé qui a donné le coup d’envoi de ladite opération au rond point de l’aéroport international ‘’Ahmed Sékou Touré’’, en présence de ses cadres techniques et des équipes en charge de mener le travail.

Selon Ousmane Camara, chargé de la communication et des relations publiques de l’OGP, il est normal de rendre la ville attrayante parce que, déclare-t-il, « quand la publicité est de trop, on ne voit rien. Mais quand elle moyenne, on voit bien et les accidents deviennent moins ».

« C’est suite au constat fait par Monsieur le Président de la République qui, lors de son déplacement sur Coyah a constaté que la ville était surchargée d’objets publicitaires notamment les oriflammes que portent les lampadaires et qui posent des problèmes de visibilité aux usagers et les piétons qui passent. Quand c’est la saison hivernale, ces oriflammes, panneaux et banderoles anarchiquement installés provoquent des accidents de la circulation. Personnellement, je suis revenu plusieurs fois sur les médias pour appeler les régies propriétaires de ces panneaux à les réchauffer. Mais vu que ces appels tombent dans des oreilles qui ne veulent pas entendre, aujourd’hui avec le constat fait par les nouvelles autorités, ils nous ont mis en demeure de les descendre. Parce que qui dit publicité, parle d’une certaine visibilité de la ville c’est-à-dire de la rendre plus attrayante. Quand c’est le contraire, ça devient de l’anarchie. Avec cette nouvelle impulsion que viennent de donner les nouvelles, je crois que les choses rentreront dans l’ordre. Normalement, l’implantation des panneaux publicitaires se fait sur l’autorisation du régulateur qu’est l’OGP avec le visa des collectivités représentées par le gouvernorat », a-t-il indiqué.

Interrogé sur le bien fondé de l’initiative, le Directeur général de l’OGP a tenu à préciser : « Je dois commencer par dire que je ne suis qu’un exécutant. J’exécute les instructions de la ministre de l’Information et de la Communication. Et elle et moi, nous sommes les exécutants des instructions de Monsieur le Président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya qui, dans sa vision d’assainir notre capitale pour que celle-ci soit à l’image des autres capitales à travers le monde, il faut que nous soyons un exemple. C’est justement dans l’exécution de ces instructions que nous sommes sortis aujourd’hui sur le terrain pour que soit mis fin à ce qu’on appelle l’implantation anarchique des panneaux à travers la capitale. Nous sommes donc sortis pour procéder au démantèlement de ces panneaux, oriflammes et banderoles anarchiquement installés un peu partout sur le long de nos routes. Nous sommes sur le terrain pour procéder au démantèlement de ces panneaux anarchiques et également faire en sorte que la ville puisse être belle, en prélude aux fêtes de fin d’année ».

Poursuivant, il dira que l’opération touchera toutes les communes de Conakry et qu’ils iront jusqu’au bout parce que, affirme-t-il, ça commence par la commune de Kaloum jusqu’au km36. « C’est vrai que ce sont nos partenaires c’est-à-dire MNT, CELLCOM et ORANGE GUINEE. Ce sont bien nos partenaires, mais il faudrait que les choses se passent dans les règles de l’art. C’est vrai que nous avons signé des contrats avec eux, mais cela ne veut pas dire que les panneaux doivent être implantés de façon anarchique (…) J’ai rendez-vous avec ces opérateurs le vendredi prochain à 11h et nous profiterons de l’occasion pour que nous nous comprenions. Nous ne voulons pas résilier nos contrats avec eux, puisque ce sont des gros prestataires, mais ils devront nous aider à ce que la politique de Monsieur le Président de la République et du CNRD soit appliquée en matière d’assainissement et en matière d’implantation des panneaux de publicité. Parce que vous n’êtes pas sans avoir que ces panneaux sont à l’origine de plusieurs accidents et sans compter que la ville n’est pas de tout attrayante avec ces panneaux anarchiques ».

Plus loin, le patron de l’OGP dira qu’il ne s’agit pas d’un démantèlement simple. « Nous allons leur proposer la délocalisation. C’est-à-dire que ces panneaux seront implantés sur des surfaces appropriées. Mais là où ils sont actuellement, vraiment, c’est de l’anarchie. Nous n’allons pas résilier les contrats avec eux. Pour ne pas le faire, il ne faudrait pas qu’ils pensent que nous sommes en train de procéder à une chasse aux sorcières. Pour ne pas en arriver là, nous allons essayer de les sensibiliser et de nous entretenir pour que nous nous comprenions davantage… »

Youssouf Keita

