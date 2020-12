Conakry : l’Ong AUDIG présente le projet CODERET

L’ONG Action Unies pour le Développement Intégré en Guinée (AUDIG) a procédé ce mercredi 16 décembre, dans un réceptif hôtelier de Conakry, au lancement et à la présentation des résultats du diagnostic institutionnel et organisationnel sur la communication budgétaire qui pour vocation le projet CODERET (Contrôle Démocratique et de Renforcement de la Transparence budgétaire) en République de Guinée.

Dans son allocution, le président d’AUDIG Mamadou Touré a expliqué le but de ce projet. Il a indiqué que ce projet consiste à informer la population sur le processus budgétaire, sur le comment le budget est géré dans notre pays. « Et nous pensons que c’est un droit pour la population de savoir comment le budget, qui est un patrimoine national, est géré dans le pays. Et dans nos démarches, on a trouvé qu’il n y’a pas beaucoup de documents qui parlent sur le projet du budget national », a-t-il expliqué.

Présent à cet atelier, l’administrateur parlementaire, Amadou Diakité, a indiqué que cet atelier vient à point nommé. « Cela ne fait que renforcer le rôle de l’Assemblée nationale dans son rôle de contrôle public de l’État. Sa permet à l’Assemblée de renforcer la communication dans le cadre de la transparence budgétaire », a-t-il dit.

Invité à présenter le rapport qui porte sur la communication budgétaire, Mamoudou Touré a indiqué que l’idée « c’est de photographier la communication budgétaire en Guinée en partant du cadre institutionnel en la matière et en mettant les défis qui sont au niveau des acteurs qui sont en charge de la communication budgétaire et les contraintes qui empêchent que cette communication soit plus efficiente afin de pouvoir faire adhérer l’ensemble des acteurs du pays ».

Il faut noter que ce projet d’un coût de 600 mille dollars, est financé par l’USAID pour une durée de deux ans (de janvier 2020 à décembre 2021).

