Conakry : l’ONG “Direct Aid Guinée” récompense des élèves et étudiants

Depuis qu’un accord de partenariat a été signé entre l’Association des Femmes Musulmanes pour la Culture Islamique et le Développement (AFEMCID) et Direct Aid (AMA), c’est la première fois ce lundi, 16 décembre 2019 que l’ONG, Direct Aid a procédé à la remise des prix à certains élèves et étudiants qui se sont distingués dans les différents examens.

Le directeur général de Direct Aid (AMA), Mohamed Lamine Hamady, a mis l’occasion à profit pour dire que le but de la remise de ces prix, c’est pour encourager les étudiants guinéens. Pour ce faire, le choix est porté sur les meilleurs parmi eux qui ont un certain niveau appréciable. Rappelant au passage que ce programme d’AMA a des représentants en Guinée, particulièrement à Conakry. S’agissant des montants remis, Mohamed Lamine Hamady a dit que ce sont des montants symboliques pour les encourager. Selon lui, nous resterons toujours aux côtés pour encourager les élèves et étudiants guinéens. on a choisi les meilleurs dans certains niveaux. Ce sont des montants symboliques juste pour encourager les étudiants. Il a promis ‘’N’cha Allah’’ « on restera toujours avec les étudiants, avec le peuple guinéen surtout les étudiants pour l’année à venir ».

Pour la présidente de l’Association AFEMCID, Hadja Aminata Moustapha Kallo, « nous travaillons ensemble et on va renforcer et appuyer ce travail dans l’avenir ». Avant de préciser : « Nous sommes dans beaucoup de projets comme la construction des mosquées, la réalisation des forages, des puits et parfois on assiste beaucoup des PME selon les saisons et on fait les dons pendant les mois de Ramadan et la fête de Tabaski ».

A rappeler qu’au cours de cette cérémonie, certains récipiendaires en l’occurrence Mariétou Diallo, élève au groupe scolaire Hadja Mahawa Camara s’est dit émue et apprécie à sa juste valeur cette offre. Car dit-elle, il n’est pas donné à tout le monde d’être récipiendaire. Alors nous remercions de tout cœur les donateurs et les remercions sincèrement.

De son côté, Kandas Condé, élève en terminale a dit que c’est un sentiment de fierté pour le geste que l’AFEMCID à travers son partenaire Direct Aid vient de nous gratifier. Je voudrais vous dire que je suis ému à plus d’un titre, car c’est vraiment une très belle chose de vouloir valoriser le talent des jeunes guinéens. Ce geste n’est pas l’apanage de quelqu’un. Il est au bout de l’effort de tout le monde. C’est pourquoi nous encourageons les uns et les autres.

La présidente des femmes musulmanes pour la culture et le développement (AFEMCID), Hadja Aminata Moustapha Kallo s’est enfin réjouie de ce geste qui vient récompenser les élèves et étudiants de notre pays. Un geste qu’elle a qualifié de très porteur pour notre pays. Elle a toutefois plaidé auprès du donateur pour un accroissement de l’aide avant de remercier le partenaire Direct Aid pour son soutien et son encouragement aux élèves et étudiants de notre pays.

Abdoulaye Camara Ela