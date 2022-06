Conakry : l’UDG reprend ses assemblées générales après deux ans d’interruption

Après deux années d’interruption dues aux restrictions de rassemblements et de mouvements consécutifs liés à la pandémie du Covid-19, ainsi que le coup d’état du 5 septembre 2021, le parti de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) a repris ce samedi 18 juin, ses assemblées générales, à Dixinn Bora, siège du parti.

Selon Dembo Sylla, premier vice-président du parti, l’assemblée du jour est d’une importance particulière en ce sens qu’elle consacre la rentrée politique solennelle du parti.



« Nous avons arrêté les activités depuis la survenance de la Covid-19 ainsi que le coup de d’Etat qui était arrivé en septembre 2021. Des structures étaient bien attendues en mouvement. Mais aujourd’hui, compte tenu de la situation du point de vue de l’évolution de la transition, nous savons que nous allons maintenant aux echéances électorales. C’est pourquoi, le bureau politique national appuyé par le conseil politique national a décidé ce 18 juin que nous puissions lancer officiellement la rentrée politique de l’Union Démocratique de Guinée. Donc, vous avez vu que cela a été meublé aussi par des décisions majeures que le président du parti a pris à savoir l’élévation de l’ancien secrétaire général au poste de 5ème vice-président, chargé des questions sociales, religieuses et des sages. Et nous avons eu la promotion d’un secrétaire général et d’une secrétaire générale adjointe. On va continuer de nous entretenir pour donner des instructions majeures en ce qui concerne nos fédérations et au niveau des sections à l’intérieur du pays », a-t-il déclaré.

Maciré Camara