Conakry : Malick Sankhon investi président du parti « Guinée Unie »

Le parti Guinée Unie (G.U) a tenu ce mercredi 6 avril 2022 sa première convention à Kipé. Ce parti, ayant pour président Malick Sankhon, ancien Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dérive du parti La Cause Commune (LCC), un parti membre fondateur de la coalition RPG Arc-en-ciel.



Selon Sèkhouna Sylla, la tenue de cette convention fait suite au non-respect des engagements avec leurs associés du RPG Arc-en-ciel, dont entre autres la désignation d’un comité exécutif provisoire à la tête du RPG Arc-en-ciel.

« Nous avons conquis le pouvoir mais les cadres du parti « La Cause Commune » ont été ignorés dans l’exercice dudit pouvoir, sans aucun poste électif et administratif autre que celui de Directeur Général de la CNSS. Nous avons, malgré la frustration, tenu à sauver notre coalition RPG Arc-en-ciel, contre l’appétit de certaines personnes animées de I’unique volonté de s’en servir, au détriment de nos idéaux fondateurs. Comme nous l’enseigne ce vieil adage soussou » on peut être plus beau que le propriétaire d’un objet, mais on ne saurait être plus chanceux que lui ». La Cause Commune n’est pas un invité à la

coalition RPG Arc-en-ciel, elle en est membre fondateur. Aujourd’hui, la désignation unilatérale d’un comité exécutif provisoire à la tête du RPG Arc-en-ciel, après multiples tentatives de les faire revenir à la raison, et l’organisation d’une convention précipitée prouvent suffisamment l’ampleur et la profondeur de la trahison », a-t-il déclaré.



Revenant sur l’objectif de la présente convention, Sékou Kader Diané, 1er vice-président de la « Guinée Unie » a expliqué que Malick Sankhon a été plébiscité pour présider aux destinées de ce parti.



« Aujourd’hui, il était question d’amender les textes du parti, un parti déjà existant. Il s’agissait aussi l’un dans l’autre, puisque de façon unanime depuis plus d’un mois, nos bases ont travaillé de l’intérieur du pays à Conakry, c’était pour entériner quelque chose. De façon générale, Malick Sankhon a été plébiscité de tous. Vous avez entendu les discours des conventionnistes tout à l’heure, pour dire que c’est par des actes posés dans le passé qu’aujourd’hui de façon unanime Malick Sankhon a été plébiscité déjà à la tête de ce parti. Donc, en quelque sorte, c’était pour réviser les textes qui avaient été déjà faits par les bases des 33 préfectures et les 5 communes de Conakry et venir de façon officielle marteler cela devant la presse et dire que désormais nous partons avec un autre chapeau qu’on appelle Guinée Unie », a expliqué le 1er vice-président de la G.U.

À noter que Malick Sankhon n’étant pas présent au pays n’a pu prendre

part à la présente convention.

Maciré Camara

+(224) 628 112 098