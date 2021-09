Conakry : mise en place d’un observatoire pour prévenir les risques professionnels dans les mines et carrières

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a initié à Conakry un atelier préparatoire sur la mise en place de l’Observatoire des Risques Professionnels dans les Mines et Carrières. Prévu du 28 septembre au 1er octobre, cet atelier a pour thème « Les systèmes d’information sur les risques dans les mines et carrières dans l’espace IAPRP ».

Organisé par l’Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels, cet atelier qui réunit du 28 septembre au 1er octobre 2021 à l’hôtel Noom à Conakry, les organismes de sécurité sociale de ses 14 pays membres, vise à pallier l’insuffisance d’informations en santé et sécurité au travail dans le domaine des mines et carrières.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Malick Sankhon, dira que le thème de cet atelier préparatoire sert de référentiel pour une prévention durable qui consolide toute politique et stratégie de développement harmonieux.

« Il présente l’avantage de cerner tous les contours de la problématique du comportement du travailleur face aux diverses nuisances du milieu du travail. Cet objectif représente pour nos pays d’énormes défis qui doivent nous inciter à unir nos forces, nos compétences, nos moyens et nos initiatives. Ainsi, nous répondrons non seulement aux aspirations des travailleurs, pour leur santé et sécurité au travail, mais aussi aux impératifs d’une stratégie de développement durable. Ainsi, nous répondrons non seulement aux aspirations des travailleurs pour leur santé et sécurité au travail, mais aussi aux impératifs d’une stratégie de développement durable », a-t-il estimé.

Pour rappel, le premier Congrès Africain sur la Santé et la Sécurité au travail dans les Mines et Carrières s’est tenu du 02 au 06 septembre 2019 à Conakry. L’une des principales résolutions avait été de créer un observatoire Régional de Risques Professionnels dans les Mines et Carrières.

A cette occasion, l’Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels a demandé à la République de qui abrite le siège du Congrès Africain de la Santé et Sécurité dans les Mines et Carrières, d’abriter également l’Observatoire des Risques Professionnels dans les Mines et Carrières. Le Secrétaire Général de l’IAPRP, Ahoua Nogdon Alphonse, trouve réconfortante la tenue de cet atelier préparatoire pour la mise en place de l’ORMICA.

« Nous avons très tôt compris la nécessité de la réflexion collective sur la recherche de solutions viables et durables pour optimiser les actions et les moyens des professionnels et structures chargées de prévenir les risques professionnels et promouvoir la Santé et la Sécurité au travail », a-t-il indiqué.

Selon Fodé Ousmane Bangoura, Secrétaire Général du ministère de la Fonction publique et du travail

« Depuis sa création en 1997, l’Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels s’est engagée dans un chantier de promotion d’une culture de prévention des risques en santé et sécurité au travail en Afrique. La mutualisation des efforts et des moyens pour l’atteinte de cet objectif nous interpelle tous. Pour y parvenir, la mise en place d’un système d’information d’alerte et de prise de décision est nécessaire. L’harmonisation au niveau de nos États, des politiques de prévention de risques professionnels et la mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels à l’échelle africaine, ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants. Cependant des défis restent à relever », a-t-il déclaré.

Maciré Camara