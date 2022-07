Conakry : Mouctar Diallo déplore la violence et appelle au dialogue inclusif

L’ancien ministre et leader des NFD Mouctar Diallo a déploré samedi la violence qu’à connue Conakry ces derniers jours et appelé au « dialogue inclusif pour une transition réussie ».

« Je déplore la violence observée à Conakry ces derniers jours. Paix aux âmes des victimes et prompt rétablissement à tous les blessés. Stop à la violence qui n’arrange personne. Œuvrons tous pour la paix et l’unité nationale sans lesquelles aucun développement n’est possible. J’appelle au dialogue inclusif pour une Transition réussie dans l’intérêt supérieur de la Guinée. Que Dieu répande Ses Grâces sur notre chère Guinée »