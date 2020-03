Conakry : on en sait un peu plus sur la citoyenne testée positive au Coronavirus

On en sait un peu plus sur la citoyenne étrangère (Belge de 49 ans) qui a été testée hier positive au Coronavirus à Conakry.

Selon nos informations, la patiente était passée par la France et la Belgique. Il travaille pour une institution étrangère ici (Union européenne) en Guinée. Et est en Guinée depuis le 3 mars dernier.

« Les dispositions côté labo, le protocole est bien rodé, il y a des réajustements. On a juste demandé à l’OMS de multiplier les besoins de la Guinée parce que là on tend maintenant vers une phase de riposte, on se dit en phase d’alerte, qu’ils multiplient … pour renforcer le processus…parce qu’on en a besoin », souligne notre source. Ajoutant que le citoyen étranger est en quarantaine au niveau du CTE de Nongo. Le suivi des contacts est déjà là, à partir de l’avion même où il est monté, sa place pour tout retracer jusqu’en Belgique »

Aux dernières informations, un communiqué est en cours de rédaction au Ministère de la Santé sur ce premier cas du virus Covid-19 en Guinée.

Partie de Wuhan, en Chine, l’épidémie de Coronavirus -dont l’expansion inquiète le monde- a fait déjà plus de 5000 morts et contaminé plus de 110 000 personnes selon l’OMS.

Maciré CAMARA