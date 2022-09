Conakry: Orange Finances Mobiles Guinée et SUNU Assurance vie Guinée signent un partenariat

Dans le cadre de la diversification de ses produits et services financiers, Orange Finances Mobiles Guinée, filiale d’Orange Guinée et SUNU Assurance vie Guinée ont procédé ce jeudi 08 septembre, à la signature et au lancement d’un contrat de partenariat « Paiement de polices d’assurance ».





L’objectif dudit contrat de partenariat dénote la volonté des deux entités de promouvoir les produits d’assurances auprès des populations et de poursuivre l’inclusion financière en Guinée.



Le directeur général de Orange Finances Mobiles Guinée s’est réjoui de la signature du contrat de partenariat avec SUNU Assurance vie qui selon lui, permettra désormais aux clients détenteurs de comptes Orange Money d’accéder aux produits d’assurance, de payer leurs polices d’assurance et de consulter l’historique de leurs paiements à tout moment et ce, même en roaming.

Abdoul Karim Bangoura, DG de Orange Finances Mobiles Guinée



« Nous sommes très heureux aujourd’hui de nous retrouver dans les locaux de SUNU Assurance vie pour procéder à la signature et au lancement de ce partenariat qui va permettre à nos clients Orange Money qui sont plus de deux (02) millions 500 dans tout le pays, de souscrire aux produits d’assurance de SUNU. C’est un partenariat qu’on veut stratégique. Derrière, nous comptons travailler ensemble pour développer ce secteur qui n’est pas bien connu en Guinée et qui est un secteur très stratégique et vital et très développé dans d’autres pays. A titre d’exemple, un enfant ne peut pas aller à l’école s’il n’a pas d’assurance. Chez nous, cela n’est pas connu. Mais, avec de la pédagogie de part et d’autres et aussi des politiques des pouvoirs publics qu’il faut développer ces produits qui vont aider les populations et aussi sauver des vies. (…). C’est un réel plaisir de procéder à cette signature et d’entamer ce partenariat qu’on va approfondir dans les prochains mois à venir », a déclaré Abdoul Karim Bangoura, le directeur général de Orange Finances Mobiles Guinée.

Pour le directeur général de SUNU Assurance vie Guinée, le contrat de partenariat signé avec Orange Finances Mobiles Guinée permettra non seulement d’augmenter le taux de pénétration dans le secteur des assurances en Guinée mais aussi aux clients de souscrire aux produits de SUNU Assurance vie Guinée à tout moment et sans se déplacer.

Mandiaye Guèye, DG SUNU Assurance Vie et SUNU Assurance IARD Guinée



« Comme vous le savez, le téléphone est l’un des canaux les plus usités pour commercialiser les produits de micro assurance. Le groupe SUNU a choisi Orange qui est un leader, un acteur incontournable dans la téléphonie pour commercialiser ce produit. Ce partenariat représente énormément davantage aussi bien pour les compagnies d’assurance, SUNU Assurance vie Guinée et SUNU Assurance IARD Guinée et aussi pour les clients d’Orange Money. Vous savez que le taux de pénétration de l’assurance en général, en Afrique est très faible, et ça l’est encore moins en particulier, ici en Guinée. Ça nous permettra non seulement d’augmenter ce taux de pénétration dans les secteur des assurances mais aussi de pouvoir atteindre la couple la plus vulnérable laissée en rade dans le secteur des assurances. Cette convention permettra avec des produits adaptés qu’on appelle de la micro assurance d’atteindre les personnes laissées en général, en rade dans les couvertures des produits d’assurance. Les clients pourront non seulement souscrire à ces contrats sans se déplacer mais aussi, ils pourront payer les primes d’assurance sans se déplacer. Et comme on le dit, Time is money. En restant chez eux, les clients pourront effectuer toutes ces tâches », a expliqué Mandiaye Guèye, directeur général de SUNU Assurance vie Guinée.

Selon le directeur général de Orange Finances Mobiles Guinée, l’accès aux produits de SUNU Assurance vie Guinée est disponible sur le menu dans l’application Orange Money et sur le menu USSD.

Sadjo Bah

625016669