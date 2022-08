Conakry : pour avoir détruit une partie de la clôture et des toilettes de son voisin, une infirmière condamnée

Poursuivie pour destruction d’édifice privé, Hadja Kadé Diallo, infirmière de son état a été condamnée, jeudi, 18 août 2022, à six mois de prison assortis de sursis par le Tribunal de Première Instance (TPI) de Dixinn en son audience correctionnelle.

Cette infirmière, âgée de 26 ans et résidant en Belgique a été également condamnée par le tribunal au paiement d’une amende qui s’élève à hauteur de 3 millions de francs guinéens.

Placée sous mandat de dépôt le 5 août dernier, la mise en cause, Hadja Kadé Diallo, mère de trois enfants a sans détours reconnu les faits qui lui sont reprochés. Ces faits, rappelle-t-on, sont prévus et punis par les dispositions de l’article 523 du code pénal.

Pour avoir accès à la route principale qui mène chez elle, Hadja Kadé Diallo, revenant de la Belgique a jugé opportun de détruire une partie de la clôture et des toilettes de son voisin Amadou Mouctar Diallo qui selon elle, obstruaient totalement son passage.

Dans ses réquisitions, rappelle-t-on, le procureur Amara Camara avait indiqué que l’infraction est constituée et a demandé qu’il plaise au tribunal de la retenir dans les liens de la culpabilité de la prévention de destruction d’édifice privé en la condamnant à 6 mois de prison assortis de sursis et au paiement d’une amende de 1 000 000 de francs guinéens.

Il faut par ailleurs rappeler que pour des raisons de voisinage, la partie civile, Amadou Mouctar Diallo s’était déjà désisté mais malheureusement pour la pauvre Hadja Kadé Diallo le désistement ne met pas fin à l’action publique.

AFP