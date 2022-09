Conakry : remise d’attestations de formation à 35 apprenants de la part de la fondation Orange Guinée et l’ONFPP

La fondation Orange Guinée et l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP) ont procédé ce vendredi 09 septembre, à la remise d’arrestations de formation en menuiserie, à 35 apprentis menuisiers. Cette remise d’attestations marque la fin de quatre (04) mois de formation d’insertion professionnelle organisée par la Fondation Orange Guinée en collaboration avec l’ONFPP, au centre de formation (CFP) de Donka.



Lors de la cérémonie de remise réalisée dans les locaux du CFP de Donka, le directeur dudit centre a loué l’appui financier et matériel de la fondation Orange Guinée et l’ONFPP. Madifing Keïta indique que les capacités de ces 35 apprenants ont été renforcées, ce qui selon lui, leur permettra d’avoir des compétences capables de faciliter leur insertion professionnelle et économique. Il a exhorté les partenaires à multiplier ces genres de formation en faveur de la jeunesse guinéenne.

Le directeur général de l’Office national de formation et de perfectionnement personnels (ONFPP) a exhorté son partenaire, la fondation Orange Guinée de s’occuper davantage de cette première cohorte formée en menuiserie afin de mieux préparer l’avenir.

Lanciné Camara, directeur général de l’ONFPP



« Nous concluons une formation en partenariat avec la fondation Orange. Il est important de penser à l’après. La formation est une chose mais on ne forme plus pour former. On forme pour qu’il y ait un avenir, pour que les bénéficiaires de la formation puissent mettre en œuvre cette formation. Soit par l’auto-emploi dans l’entreprenariat ou trouver un métier pour faire valoir leurs compétences. C’est une première cohorte, nous espérons plusieurs autres cohortes suivront. Je suis convaincu qu’avec la nouvelle dynamique que nous avons avec la direction nationale de l’apprentissage, nous aurons beaucoup d’autres initiatives à mettre en œuvre. Merci aux partenaires, je demandais à madame (administratrice générale de la fondation Orange Guinée), quelle est la suite parce qu’il doit avoir une suite et surtout au lieu de continuer à former les cohortes, on va s’occuper de celles qui ont été déjà formées pour voir quel est le résultat que cela a donné sur le terrain. C’est ça la performance chez nous », a déclaré Lanciné Camara, directeur général de l’ONFPP.

Julien Mami, responsable mécénat sur le programme éducation à la fondation Orange Guinée soutient que la fondation est satisfaite du résultat final et de la qualité de ce qui a été produit par les 35 apprenants. A l’en croire, les 35 jeunes apprenants seront initiés au numérique dans les Fab Lab de la fondation. Il a exprimé son souhait de voir les bénéficiaires d’intégrer les Eco Métiers grâce au concours du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Julien Mami, responsable mécénat sur le programme éducation de la Fondation Orange Guinée



« Quelques mois juste après le lancement de cette première phase pilote, nous éprouvons un sentiment de satisfaction quant au résultat final et surtout à la qualité des éléments produits : des tables bancs conçus par des jeunes désormais maitres. L’aventure ne s’arrête pas là. L’aventure ne devrait jamais s’arrêter car, à la fondation Orange Guinée, nous sommes résolument orientés un numérique solidaire, vecteur de développement humain et facteur d’égalité des chances. C’est pourquoi, nous offrirons très prochainement à nos 35 jeunes bénéficiaires, l’opportunité de s’initier au numérique dans nos Fab Lab solidaires et mieux, avec le concours du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, voir ces apprenants à intégrer les Eco Métiers », a souligné Julien Mami.

La directrice nationale de l’apprentissage et des formations professionnelles post primaire et secondaire a fait part aux 35 apprenants, l’importance de leur formation qualifiante. Fatimatou Ousmane Baldé a invité les bénéficiaires à mettre en pratique leurs acquis.

« A vous les heureux bénéficiaires, cette formation qualifiante permet votre insertion socioprofessionnelle. Ainsi, vous devez être en mesure de mettre en pratique ces acquis dans votre vie professionnelle afin d’éviter l’immigration clandestine, le chômage endémique et la dépravation de toute sorte dont beaucoup de jeunes sont victimes hélas aujourd’hui », a indiqué Fatimatou Ousmane Baldé, directrice nationale de l’apprentissage et des formations professionnelles post primaire et secondaire.

Abdoulaye Soumah, représentant des bénéficiaires a tenu à remercier la fondation Orange Guinée et l’ONFPP pour les quatre mois de formation d’insertion professionnelle grâce à laquelle, ils sont devenus « d’autres personnes » qu’il y a six mois. Il a mis l’occasion à profit pour solliciter les autorités et les partenaires d’investir davantage dans la formation qualifiante pour les jeunes.

A l’issue de quatre mois de formation en menuiserie, les 35 apprenants ont confectionnés des tables bancs et d’autres mobiliers scolaires.

Sadjo Bah

625016669