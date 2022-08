Conakry : saisie record de près de 3 tonnes de cocaïne à bord d’un navire léonais

Les faits remontent au mercredi 27 juillet dernier. La marine guinéenne, lors d’une de ses patrouilles a saisi une importante quantité de cocaïne à bord d’un navire battant pavillon léonais. Le navire aurait été ramené à quai pour procéder à des fouilles.



Selon nos informations, c’est à l’issue de ces fouilles que la quantité de cocaïne a été saisie.

« Les opérations de constatation et de perquisition effectuées sur le navire au siège de la Brigade des unités flottantes de l’Armée de mer ont permis de découvrir à bord : 120 colis de poudre blanche dissimulés dans plusieurs sacs », déclare le lieutenant-colonel Aboubacar Saran Bangoura, cité par Guineenews.



A en croire le journal, les 120 colis contenaient 2318 plaquettes, soit 2 605,1 Kgs, soit au total, deux tonnes 605 Kg.

« Sur place et en présence constante de monsieur le Procureur de la République, de la Marine Nationale et des membres de l’équipage, un prélèvement a été effectué sur chaque colis, puis testé par échantillonnage avec une solution de Thiocyanate de cobalt COSCN(II), qui se sont tous révélés positifs à la cocaïne », a annoncé le lieutenant Aboubacar Saran Bangoura.

Selon lui, les membres de l’équipage composé d’un Guinéen et de cinq Sierra-léonais sont en garde à vue à la direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale (DCIJ-GN) et devraient être déférés ce mercredi 03 août devant les autorités compétentes pour les faits de détention et trafic international de stupéfiants.

Sadjo Bah