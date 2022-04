Conakry : sommés de quitter, les marchands s’opposent à la rénovation du marché M’Balia (Bakörö) et ferment les boutiques

Le gouvernorat aurait demandé aux occupants qui sont sous le hangar (Bakörö) du marché M’Balia de Madina de quitter dans deux semaines. Ce dernier envisagerait de renouveler le marché. Cette décision n’est pas la bienvenue chez les occupants (marchands et boutiquiers). Très tôt, ce mardi 5 avril matin, ils ont commencé à fermer leurs boutiques et ont décidé d’aller rencontrer madame la gouverneure de la ville de Conakry Aussitôt, ils se sont mis en route et se sont rendus au gouvernorat pour se faire entendre. Pour ceux qui sont restés au marché, la plupart d’entre eux, ne sont pas d’accord que le marché soit rénové de peur qu’ils ne perdent leur place après la rénovation.



Venue avec sa marchandise, Anne Marie Bongono dira qu’elle n’a pas pu livrer à ses clients puisqu’ils n’étaient pas sur place. Elle demande aux autorités et les occupants de se comprendre « Doumbouya n’a qu’à nous tolérer, ce matin je suis venue avec ma marchandise, mais j’ai trouvé que tous mes clients ont fermé leurs boutiques. Donc je suis obligé de retourner avec mes bagages. Moi je leur demande de trouver une solution afin que les marchands puissent rester ici. Ils n’ont qu’à s’entendre sur une chose. Sinon ce n’est pas bon. ».

Certains occupants disent carrément qu’ils ne sont pas d’accord avec cette décision de la gouverneur. Pour eux, le marché n’est pas aussi dégradé. Ils disent qu’eux même peuvent faire cette rénovation. Ils accusent même les administrateurs de complicité. C’est le cas de ce boutiquier qui était en route pour le gouvernorat.



« Nous avons tous fermé nos boutiques, nous sommes partis au Gouvernorat. Nous ne sommes pas d’accord pour la rénovation du marché. Ils veulent nous tromper pour bâiller le marché à autrui. Ils sont en complicité avec les administrateurs du marché. La décision est même venue d’eux. Ce sont eux qui ont écrit à la Gouverneur pour lui dire que le marché a besoin de rénovation, pourtant le fer avec lequel le marché est construit est solide, ça ce sont les blancs qui ont construit ce marché ils n’ont qu’à parler d’autres choses mais le marché là n’est pas gâté, bien sûr le toit coule pendant la saison des pluies ça aussi c’est parce que les tôles sont brouillées. Mais nous même nous pouvons renouveler ça. Nous avons peur de perdre nos places. »,a t-il déclaré.



Cet autre mécontent abonde dans le même sens « nous sommes au marché M’Balia, on ne va pas quitter ici. Nous avons trouvé nos mamans ici, c’est ici que nous, nous connaissons, c’est ici que nous gagnons de quoi vivre. Ils disent qu’ils veulent rénover ici. Alors qu’ ils nous disent les vraies raisons. Ils veulent renouveler ici, mais après qui pourra nous rétablir dans nos droits ? Est-ce que nous allons retrouver nos places après? C’est ça notre préoccupation.

Si cela n’est pas accordé, nous ne serons pas d’accord avec eux. Nous ne savons pas s’ils sont en complicité avec le bureau du marché, ils ont juste dit hier d’aller au Gouvernorat. Mais s’ils ne viennent pas nous recenser, nous donner chacun un papier pour nous rassurer qu’après les travaux ils vont nous restituer les lieux ,nous ne serons pas d’accord, on refuse de quitter, ils n’ont qu’à nous laisser

chacun va renouveler sa place. Ils l’ont déjà fait avec le marché de Bonfin, ils ont demandé aux gens de quitter après les travaux, certains n’ont pas réussi à retrouver leur place », a-t-elle révélé.

Et une autre de renchérir en ces termes « Comme l’a dit ma camarade, le samedi, Pedro Bangoura, l’administrateur du marché, nous a appelés à son bureau pour nous demander d’aller rencontrer la Gouverneur. Tout le monde n’y est pas allé mais moi j’ai été au Gouvernorat, je suis partie les représenter. Il nous a d’abord fait le compte rendu, il nous a dit que les autorités veulent renouveler le marché si nous acceptons. Il s’est limité là.



Hier (lundi),à 6 heures du matin, moi j’étais déjà au Gouvernorat. Nous sommes restés là-bas, la Gouverneur est venue nous trouver, elle nous a fait savoir qu’ils veulent rénover le marché comme ils l’ont fait au marché de Bonfin. Elle nous a demandé de chercher des places ailleurs en attendant que le travail ne finisse. Après la rénovation, vous allez récupérer vos places. Mais elle ne nous a pas dit que le marché sera vendu, sinon c’est sur le champ qu’on allait s’opposer. S’ ils veulent qu’on quitte ici, nous voulons qu’ils viennent nous recenser d’abord. », a-t-elle laissé entendre.

Contrairement à eux Fatoumata Binta dira que le marché n’est pas en bon état, elle demande aux autorités de les aider à renouveler le marché. Cependant, elle souhaite que les autorités respectent aussi leur parole.



« Ils n’ont qu’à nous aider à renouveler le marché, quiconque vous dit que le marché n’est pas gâté, la personne vous aura menti. Vous avez vu le fer ,que Dieu nous en garde qu’une barre de fer se détache et tombe sur quelqu’un, c’est toujours l’Etat qui sera accusé. La seule chose que je demande aux autorités c’est de nous aider à retrouver nos places après la rénovation. C’est tout ce que je souhaite. Mais quand même le marché est à renouveler. La gouverneur n’a qu’à nous aider ».



Toutes nos tentatives pour joindre les administrateurs du marché ont été vaines. Elles seraient allées au Gouvernorat. Et au moment où nous quittions les lieux, certains commerçants aussi étaient en route pour le Gouvernorat afin de rencontrer madame la Gouverneur pour qu’elle revienne sur sa décision de les faire quitter.



Christine Finda Kamano