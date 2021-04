Conakry : son domicile attaqué par des malfrats, le correspondant d’Al Jazeera “vraiment inquiet”

Le correspondant de la Télévision Al Jazeera basé en République de Guinée a été victime d’attaque à main armée dans la nuit du mercredi 21 avril au jeudi 22 avril 2021, à son domicile privé à Koloma-Soloprimo, dans la commune de Ratoma, en haute banlieue de Conakry, dans la capitale guinéenne. Ce sont des individus non encore identifiés, malgré la présence des caméras cachées, qui ont pu entrer et sortir sans être filmés. C’est pourquoi la victime croit savoir qu’il a eu affaire à des professionnels.

Monsieur Youssouf Bah a accordé une interview à Médiaguinée dans la soirée de ce jeudi 22 avril 2021. Après avoir fait le tour de la concession, M. Bah a, pour commencer, indiqué que dès après avoir entendu le chien aboyer, il a dit à son épouse qu’il y a quelque chose dans la cour. « C’est entre-temps j’ai entendu des tirs. Je me suis dit qu’il y a quelque chose. Subitement, j’ai essayé de joindre toutes les autorités que je connais, le ministre de la Sécurité, le colonel “Cyborg”, le chargé de communication du ministère de la Défense Aladji Cellou. J’ai essayé même le ministre Diané, mais comme il faisait nuit ça n’a pas passé. Mais heureusement, il y a un policier du nom d’Amadou Kaba et un autre policier stagiaire Cheick Amadou Soumah de la CMIS Nº 21, que j’ai appelés. Dans un intervalle de 30 minutes, ils ont pu intervenir. Il faut rappeler que ce stagiaire a fait un bon boulot. C’est lui qui a escaladé les barbelés de la cour pour s’introduire et pouvoir ouvrir les portes. Les BAC N°6 et N°7 sont venues avec force et bien équipées en criant “Hé hé hé”. Du coup, les bandits ont sauté de la où ils ont pu s’introduire pour s’enfuir vers chez mon voisin de derrière. Ce qui m’a sidéré de plus c’est que cette famille-là n’est même venue à mon secours, malgré les cris.», a-t-il raconté.

Aujourd’hui, Youssouf Bah dit être inquiet pour sa sécurité. « Je ne sais pas si c’est une tentative de meurtre. Je suis vraiment inquiet. Je me demande si ce n’est pas quelqu’un qui a été commissionné pour m’attaquer. Sinon, c’est une concession qui est en chantier. Dans la cour, il y a 40 sacs de ciment, des bidons de peinture, le groupe et bien d’autres objets de valeur. Pourquoi ils n’ont pas pris ça ? », s’interroge-t-il.

Pour finir, il a fait savoir qu’il a reçu l’appel de plusieurs cadres et responsables, dont le ministre de la Sécurité. «Le ministre Damantang m’a appelé pour savoir ce qui se passe, car j’ai essayé d’être en contact avec lui. Il m’a immédiatement dit d’aller porter plainte. Je suis allé à la Bellevue porter plainte contre X. Pour l’instant, les enquêtes sont en cours au niveau des autorités compétentes.», dit-il.

Mamadou Yaya Barry

