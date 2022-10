Conakry : tenue d’un atelier de validation de la stratégie de développement de l’ETFP pour la période 2022-2030

Le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a présidé ce vendredi 07 octobre, à l’hôtel Riviera de Taouyah, à l’ouverture des travaux de l’atelier de validation de la stratégie de développement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) pour la période 2022-2030.

Ce document de stratégie élaboré par une équipe composée de cadres guinéens et appuyée par l’UNESCO par le biais des bureaux régionaux d’Abuja et de Dakar, permettra de hisser l’enseignement technique et la formation professionnelle parmi les secteurs prioritaires de développement du gouvernement guinéen.

Dans son discours d’ouverture, Alpha Bacar Barry a exprimé sa gratitude aux équipes qui ont participé à la rédaction du document de stratégie. Il a par ailleurs tenu à souligner l’importance du document pour la Guinée et l’enseignement technique et la formation professionnelle.

Alpha Bacar Barry, ministre de l’ETFP



« C’est l’occasion d’ailleurs de remercier tous ceux qui ont participé à la rédaction de ce document de stratégie », a déclaré le ministre avant d’ajouter : « Et surtout exprimer également notre volonté de transformer ce document de stratégie en acte concret à travers sa déclinaison en plan d’action budgétisé, en lois d’orientations et en projet sectoriel ou sous sectoriel. L’engagement du gouvernement de la République de Guinée à développer l’enseignement technique à travers la formation professionnelle est sans faille, pas pour des raisons de mode mais surtout pour la survie de l’État guinéen. Et on sait tous que nous avons une population extrêmement jeune et qui va l’être pour les 10, 15, 20 prochaines années, répondre aux aspirations de qualification de cette jeunesse est une question de sécurité nationale. Parce que cette jeunesse doit pouvoir occuper les emplois qui seront créés par nos différentes économies (…). Je profite de cette occasion pour demander à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce document d’accepter de transférer à la jeune génération les techniques, les méthodologies qui ont été justement transférées par nos collègues de l’UNESCO, cela va permettre à l’enseignement technique de développer une certaine autonomie à mettre à jour d’abord à développer une expertise dans l’élaboration, le design et l’implémentation des projets de développement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle », a-t-il ajouté.

Alpha Bacar Barry a promis de porter le document au conseil du gouvernement pour que la stratégie soit rapidement validée.

Le directeur régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’ouest et le Sahel a pour sa part souligné l’importance du document de stratégie pour les économies des pays africains et notamment de la Guinée et du secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Dimitri Sanga, directeur régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’ouest



« C’est important pour la Guinée mais aussi les autres pays africains tout simplement parce que les pays africains dont la Guinée aspirent à ce qu’on appelle la transformation structurelle de leurs économies. Ça veut dire qu’ils veulent non seulement se contenter à exploiter et exporter des matières premières brutes mais, de faire de la transformation la première, la deuxième transformation sur ce continent. Et pour faire cette transformation, certes on a besoin d’ingénieurs, de concepteurs mais on a beaucoup plus besoin de plusieurs techniciens et ces techniciens ne peuvent provenir que d’un système d’enseignement technique et de formation bien huilé. Et c’est, ce à quoi nous nous sommes attelés en tant qu’UNESCO. Nous avons travaillé avec les différentes parties prenantes guinéennes pour préparer cette stratégie. La particularité de l’enseignement technique et la formation professionnelle c’est d’être une combinaison d’un système d’enseignement et de formation avec le secteur privé. Parce que nous ne voulons pas non plus former des jeunes guinéens et guinéennes qui vont avoir des diplômes et qui vont se retrouver dans la rue. Donc, il faut travailler de concert avec le secteur privé qui va absorber cette masse de jeunes guinéens et guinéennes qui proviendraient de ce système », a indiqué Dimitri Sanga, directeur régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’ouest.

Il a tenu à souligner l’apport de l’UNESCO dans l’élaboration du document de stratégie.

« L’UNESCO, au vu de l’importance de ce système a déjà une stratégie globale de transformation de l’enseignement technique et la formation professionnelle. Cette stratégie prévoit un axe important qui est d’aider les pays à réviser ou à formuler leurs stratégies. Ce que l’UNESCO a fait c’est de disponibiliser à travers l’ensemble des de ses bureaux (le bureau d’Abuja, de Dakar) à travers un certain nombre d’instituts comme l’institut international de la planification d’éducation, l’expertise qui est venue pas pour se substituer aux experts nationaux mais, accompagner les experts nationaux et transférer cette façon de faire, cette méthodologie pour préparer cette stratégie. L’UNESCO a aussi disponibilisé des ressources financières pour que les différentes parties prenantes puissent se retrouver un certain nombre d’ateliers pour préparer cette stratégie. Le gros du travail reste à venir, c’est de transformer cette stratégie en plans de mise en œuvre qui va être chiffré » a souligné Dimitri Sanga.

A en croire Mody Sory Barry, participant à l’élaboration du document, la stratégie définit les objectifs et les démarches de formation des apprenants guinéens à travers la mise en place d’une adéquation des formations aux besoins de développement.

Sadjo Bah

625016669