Conakry Terminal (filiale de Bolloré Ports) a été récemment classé premier par la Banque Mondiale comme port conteneur le plus performant de la côte d’Afrique de l’Ouest. A cette heureuse occasion, les responsables de cette direction (Conakry Terminal) ont animé un point de presse ce jeudi 14 juillet 2022 pour expliquer la situation réelle en termes de performance, d’équipement et de prestation.

C’était sous la présidence du Directeur général pays Bolloré, Fabjanko Kokan et le Directeur général de Conakry Terminal, Emmanuel Masson.

A l’entame, le Directeur technique de Conakry Terminal, celui des ressources humaines, les responsables des opérations, de la planification et qualité, sécurité et environnement se sont succédés pour détailler le fonctionnement et les résultats atteints par leurs services respectifs.

Selon le Directeur général, Conakry Terminal a pour activité principale la manutention des conteneurs et des véhicules au Port de Conakry : « Si on a tenu à se voir aujourd’hui, c’est d’abord et avant tout pour se faire un petit rappel historique de ce qui avait pu être fait. Mais surtout pour partager avec vous la fierté qu’on a d’avoir été classé par le conteneur port performance indexe, qui est un classement fait par la Banque Mondiale comme port conteneur le plus performant de la côte d’Afrique de l’Ouest. Donc le Port Conteneur de Conakry a été classé premier en Afrique de l’Ouest par la Banque Mondiale. On est très fier de ce résultat qui rend hommage à la fois aux efforts faits par Conakry Terminal mais aussi par la communauté portuaire avec laquelle on travaille. Et qui rend hommage à tous les efforts qui ont été faits en 10 ans pour faire de Conakry Terminal ce qui est fait aujourd’hui. C’est-à-dire une porte d’entrée et de sortie efficace et performante pour le commerce en Guinée et pour le soutien des populations guinéennes. Puisque le commerce permet l’acheminement des marchandises et une vie économique performante », dira Emmanuel Masson.

Poursuivant, il dira que les ambitions de Conakry Terminal pour maintenir le cap sont grandes et qu’ils (responsables) espèrent être capables de maintenir ce classement.

« Si on pouvait devenir premier de l’Afrique, ça serait bien et pourquoi pas premier sur le plan mondiale ? Il faut dire qu’on est très content de voir nos efforts reconnus. Ce n’est pas autant qu’on va s’assoir et qu’on s’arrêter. Bien sûr on va continuer le travail (…) Les innovations, elles sont à la fois simples, complexes et nombreuses. Il y a eu plusieurs axes à savoir ceux d’investissements, de moyens, de machines et de matériels. Mais il y a un axe qui est très important, c’est l’axe humain, c’est le développement de nos équipes, des compétences, de la confiance et de la capacité à travailler tous ensemble. Conakry Terminal, c’est une belle équipe qui a des résultats parce que c’est une belle équipe qui marche bien où chacun trouve sa place et chacun peut avancer. »

Dans la présentation des équipements qui a été faite par le Directeur technique, il ressort que 50 millions d’euros ont été investis au jour d’aujourd’hui par le Groupe Bolloré au Port de Conakry. Toutes choses qui ont permis à Conakry Terminal d’atteindre ce résultat élogieux. « Et d’autres équipements modernes sont obtenus et seront très bientôt à Conakry », dira ce Directeur.

Sur le plan des ressources humaines, le patron de ce service, Mohamed Lamine Sylla a accentué son intervention sur les multiples formations dont bénéficient les employés. A l’en croire, il n’y a des guinéens qui opèrent aujourd’hui sur les différentes machines.

« Il y a eu plus de 20 heures de formation pour toutes les équipes », explique-t-il, avant affirmé que l’effectif de Conakry Terminal est passé de 300 employés en 2011 à 567 en 2022.

Quant au responsable qualité, sécurité et environnement, il dira qu’il y a plusieurs innovations qui sont mises en place aujourd’hui au Port de Conakry. « La dernière de ces innovations, c’est Terminal sans piéton. Vous savez fait la visite et vous vous êtes rendus compte que sur le Terminal, il n’y a personne qui marche à pied. Parce ce que nous nous sommes rendus compte qu’en marchant à pied, les risques d’écrasement avec les gros engins étaient très élevés (…) Concernant les cas de vol, je puis vous dire qu’il y a aujourd’hui, zéro cas. Personne ne vient se plaindre pour un cas de vol…»

Selon nos informations, Conakry Terminal apporte son soutien à plusieurs projets d’éducation et de formation en Guinée notamment la construction du centre de formation professionnelle des personnes à mobilité réduite (Centre Konkouré) à Mamou, l’octroi de bourses d’entretien aux étudiants de l’ENAM, le paiement des frais de scolarité des étudiants de la filière agroalimentaire de l’UCAO, la remise de matériels didactiques aux lauréats de plusieurs lycées de la capitale.

A rappeler que Bolloré Ports est un acteur global de l’activité portuaire opérant 21 concessions dans le monde dont 16 sur le continent africain. Premier opérateur d’infrastructures portuaires en Afrique, Bolloré Ports continue de se développer et à s’investir en Afrique mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique.

Ce point de presse a pris fin par une visite guidée dans l’enceinte du Port à Conteneurs.

Youssouf Keita