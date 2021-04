Conakry Terminal : mars 2021, le mois de tous les records

Deux cent soixante-cinq (265) mètres, soit presque trois fois la longueur d’un terrain de football, c’est la taille du plus grand navire opéré par Conakry Terminal depuis sa création, il y a 10 ans. Il s’agit du porte containers MV Kota Loceng qui a escalé à Conakry le 29 Mars 2021.

Le navire, opéré par l’armateur Maersk a passé 30 heures à quai, durant lesquelles les équipes du Terminal ont réalisé les 1300 mouvements de manutention qui étaient prévus.

Un mois de Mars de tous les records pour Conakry Terminal qui a manutentionné au total 30.000 containers équivalent 20 pieds (teu) ainsi que 7.500 véhicules/ Roro. Ce sont les plus forts volumes jamais enregistrés sur 1 mois d’activité.

Plus de 15.300 (teu) pleins ont ainsi été livrés aux importateurs en Mars. C’est 2.500 (teu) de plus que la moyenne mensuelle habituelle. Une performance atteinte grâce à la flotte de grues de parc (8 RTG) déployée et aux nouvelles dispositions mises en place par le Terminal et ses partenaires, le PAC (Port Autonome de Conakry), la Douane et les usagers Transitaires et Transporteurs.

L’augmentation des productivités, l’installation du Fast-Scan et l’élargissement des horaires de livraison ont permis d’absorber sereinement ces pics de volumes.

De bonnes performances qui viennent célébrer les 10 ans du Terminal. Les infrastructures mises en place au cours de cette décennie et les projets d’extensions prévus continueront d’accompagner le dynamisme économique de la Guinée.