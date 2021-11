Conakry Terminal réceptionne 4 autres nouveaux portiques de parc

Filiale de Bolloré Port, Conakry Terminal continue d’agrandir sa flotte de portiques de parc conformément à ses nombreux engagements. Dans la soirée de ce mercredi 4 octobre 2021, il a réceptionné quatre (4) nouveaux portiques de parc, qui complète ainsi le nombre de ces portiques de parc à 12.

C’est le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow en compagnie de ses cadres techniques qui a présidé ladite réception en présence de Jean Christophe Tranchepain, Directeur pays du Groupe Bolloré en Guinée, et d’autres invités de marque.

Selon le Directeur de Conakry Terminal, Emmanuel Masson, sa structure qu’est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port de Conakry est très fière d’agrandir sa flotte de portiques de parc avec ces quatre nouvelles machines que vous voyez.

« Ces quatre (4) nouvelles machines viennent compléter les huit (8) qu’on a fait rentrer en 2018 et en 2020. Elles servent à ranger les conteneurs sur le terminal, de recevoir les bateaux et les mettre sur les camions. Ces machines nous servent à gérer le stock des conteneurs. C’est très important pour nous et pour tous les réceptionnaires en Guinée. Cela permet d’augmenter la rapidité de livraison des conteneurs. Les usagers du port dans les mois et années précédentes se rappellent qu’on a eu une période de congestion qui a été intégralement résolue depuis le mois de février grâce une productivité et des efforts pour maximiser les livraisons. Aujourd’hui, ces quatre portiques de parc viennent consolider nos efforts pour s’assurer que plus jamais, on ne retombera dans la congestion », dira-t-il.

Parlant du coût, il dira qu’il est de 98 milliards francs guinéens soit 10 millions d’euros. « C’est très important pour les réceptionnaires, les transitaires et pour toute la communauté des affaires. C’est très important de faire ces investissements parce que ça sécurise la chaîne logistique en Guinée (…) Cela représente un coût de 98 milliards, pratiquement 10 millions d’euros. On continuera d’investir au gré du besoin pour développer l’infrastructure portuaire et éventuellement faire un troisième quai », martèle-t-il.

Heureux de présider la réception de ces nouvelles machines, le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow n’a pas manqué de mot pour remercier Conakry Terminal qui continue de respecter ses engagements.

« Nous remercions vivement Conakry Terminal pour les nombreux investissements qu’il ne cesse de consentir et qui sont de nature à accroitre la compétitivité de l’économie guinéenne, et des entreprises. C’est dans ce contexte que je suis là pour remercier Conakry Terminal au nom du président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya et du Premier ministre, Mohamed Béavogui. Vous savez que vous ne pouvez pas faire la croyance et le développement sans compétitivité. Et le Port est le facteur par excellence la compétitivité. Donc plus les capacités du port grandissent, plus la compétitivité et l’économie augmentent. C’est pour cela le gouvernement guinéen salue les efforts de Conakry Terminal… »

Youssouf Keita

+224 666487130