Conakry: Thierno Mamadou, tué par balle à Hamdallaye, sera inhumé au cimetière de Cameroun (famille)

C’est désormais officiel. Après plusieurs jours d’échanges entre les autorités judiciaires et la famille de Thierno Mamadou Diallo, âge de 19 ans, tué à Hamdallaye en marge de la protestation contre la hausse du prix du carburant, la famille a, par la voix de son oncle, décidé à «l’unanimité» de procéder à son inhumation à Conakry au cimetière de Cameroun dans la Commune de Dixinn.

Sorti de l’audience ce mardi 07 juin 2022 avec le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, le porte-parole désigné de la famille du défunt a devant la presse fait remarquer que la famille a pris la décision d’enterrer dans le strict respect de l’intimité et comme l’a recommandé la religion musulmane.

« À l’unanimité, la famille a décidé de procéder à l’enterrement au cimetière de Cameroun. Nous remercions tout le monde pour avoir compati à la douleur de la famille suite au décès de notre fils», a laissé entendre Barry Elhadj Mamadou, oncle du défunt Thierno Mamadou Diallo

« Nous appelons tout le monde au calme, la famille ne veut s’associer à personne dans des manifestations. La famille a décidé d’enterrer dignement comme l’a recommandé les principes de l’islam. Nous invitons tout le monde à s’abstenir à la manifestation. La famille seule a décidé d’aller enterrer Thierno Mamadou », a-t-il ajouté.

Plus loin, l’oncle de la victime d’ajouter : « Thierno Mamadou est un fils de la Guinée, il a été tué injustement, il n’y a aucune récupéreration politique de part et d’autre. Pour honorer la mémoire de la victime, nous invitons tout le monde à s’abstenir de récupération politique. Nous sommes associés à aucun parti politique ni à aucun mouvement social. Connaissant ce qui s’est passé et ce qui se passe pendant les enterrements, nous avons décidé de procéder autrement pour éviter qu’il y ait des troubles…Au début, nous avons voulu envoyé le corps jusqu’à Timbo mais suite à des menaces parce qu’on a été informés de beaucoup de choses, nous avons décidé de l’enterrer ici ».

