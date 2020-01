Conakry : un bus d’un particulier calciné à Tombolia

Un nouveau phénomène de banditisme naît à Conakry. Des individus armés de feu et d’essence circulent dans la capitale guinéenne et incendient des véhicules. Après la casse de Madina où une dizaine de véhicules a été calcinée, c’est un bus qui appartiendrait à un particulier qui a été incendié à Tombolia, non loin du cinéma Olympia. Pour l’instant, aucune communication officielle sur cet autre acte qui défraie la chronique dans le pays. Nous y reviendrons…

