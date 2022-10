Conakry : un chauffeur de taxi a failli être lynché suite à une blague banale d’une dame

C’est un fait banale qui a failli tourner au pire ce lundi 10 octobre 2022. Un chauffeur de taxi a failli être lynché par des conducteurs de taxi moto suite à une blague banale d’une dame.



Notre source indique que : « la dame et le chauffeur de taxi quittaient Encore 5 et se dirigeaient vers Cosa. La dame a reproché au chauffeur de taxi une mauvaise conduite à son égard. La dame a interpellé le chauffeur qui n’a pas voulu l’écouter et qui l’aurait fait un doigt d’honneur. Ce qui n’a été du goût de la dame qui a fini par garer son véhicule et poursuivre le chauffeur en criant (mougnati) sur un taxi moto qu’elle a emprunté. C’est ainsi que plusieurs conducteurs de taxi moto se sont mis à poursuivre du chauffeur de taxi. Arrivé au niveau du carrefour Métal Guinée, le chauffeur de taxi est descendu de son véhicule pour sauver sa vie. Son véhicule a été saccagé par les conducteurs de taxi moto qui le prenaient pour un voleur », a expliqué notre source.

Notre source souligne que la dame à l’origine de l’acte a disparu dans la nature et le chauffeur de taxi est alité à l’hôpital Sino guinéen. Sa voiture, sérieusement endommagée se trouve au commissariat de Nongo.

Sadjo Bah