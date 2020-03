Conakry : une citoyenne étrangère testée positive au Coronavirus

Nous venons de l’apprendre. Une citoyenne étrangère (Belge de 49 ans) a été testée positive au Coronavirus vendredi à Conakry. Selon nos informations, un communiqué est en cours de rédaction au Ministère de la Santé sur ce premier cas du virus Covid-19 en Guinée.

Partie de Wuhan, en Chine, l’épidémie de Coronavirus -dont l’expansion inquiète le monde- a fait déjà plus de 5000 morts et contaminé plus de 110 000 personnes selon l’OMS.

Mediaguinee