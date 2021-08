Conakry : un dernier hommage rendu à Ibrahima Kalil Konaté ‘’K²’’

Décédé samedi dernier à Conakry, l’ancien Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Ibrahima Kalil Konaté ‘’K²’’ a reçu des hommages ce lundi 16 août 2021 à l’hôpital de l’amitié sino-guinéen sis à Kipé, dans la commune de Ratoma.

Cette cérémonie funèbre a connu la présence de plusieurs cadres dont le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, des ministres, des anciens ministres, des députés, des cadres de l’Education, les enseignants ainsi que les amis et membres des familles du défunt.

Prenant la parole en langue locale, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD), Général Bouréma Condé a, au nom du Gouvernement et du Président de la République, présenté les condoléances aux membres de la famille et à l’ensemble des ministres et enseignants de Guinée.

A retenir qu’au delà de la prise de parole du ministre du MATD, personne d’autre n’avait eu un temps de parole, même les membres de sa famille.

Le défunt a, au cours de son parcours été surveillant, enseignant, principal, DCE et pour finir ministre de la république, avant de s’éteindre à jamais.

Il a été inhumé ce lundi 16 août 2021 au cimetière de Cameroun.

Mamadou Yaya Barry

