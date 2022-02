Conakry : un homme et un enfant perdent la vie dans un accident à Kénien

C’est sur l’autoroute Fidèle Castro, non loin du point de Kénien, en partance vers madina qu’un homme et un enfant dont les corps non pas été identifiés ont perdu la vie par suite d’un accident de la circulation, ce lundi, 21 février.

Selon les témoignages recueillis sur place, ils étaient trois sur une moto. L’enfant était assis devant, l’homme au milieu et une femme derrière.

Le conducteur de la moto aurait percuté deux voitures avant de perdre le contrôle de son engin et de terminer sa course sous une camionnette transportant des ordures.

Présent lors de l’accident, l’Inspecteur Doumbouya Sory de la fonction publique témoigne.

« Ce matin, on venait tout droit après le pont de carrière, on a dépassé un camion poubelle transportant des ordures. La RAV 4 qui m’appartient et la Mazda qui était devant moi, un motard est venu juste derrière nous. Il m’a percuté d’abord sur le côté droit avant de prendre le rétroviseur de mon devancier. C’est ce qui l’a déséquilibré et qui l’a envoyé vers le camion poubelle. Le camion, on partait dans la même direction, il était aussi déséquilibré, il les a marché déçu, il les a broyé devant l’autre voiture Mazda. C’est comme cela que ça c’est passé. Ils étaient trois sur la moto, il y avait un enfant devant, sur le réservoir, le monsieur et madame qui étaient derrière. C’est la surcharge effectivement qui les a déséquilibré. J’avais vu les deux corps sur place, la dame s’est levée après l’accident, elle a commencé à crier. Quand à l’enfant et le monsieur, ils sont décédés sur place. Dès que j’ai vu le sang et le crâne de l’enfant qui était écrasé, j’ai quitté. Les deux corps étaient là et la dame était vivante », a expliqué Doumbouya Sory.

Selon l’Adjudant-chef, Lamah Gustave, agent de constat en service à la police routière de Matam qui était sur les lieux, la cause des accidents de la circulation est liée au non respect des codes de la route par les usagers.

« Par rapport à cet accident, je dirais que le conducteur de la moto circulait sur la ligne médiane. Il a été imprudent de sorte que lui conducteur, deux passagers, il vient, il se met sur la ligne médiane pour pouvoir circuler rapidement et cela l’a amené à faire cet accident. Non seulement le conducteur de la moto pour la première fois, a heurté une voiture qui était dans le couloir normal et déséquilibré par le poids des passagers, est allé se renverser dans le couloir côté droit d’où il y avait une camionnette poubelle qui a marché sur les personnes renversées sur la chaussée », a relaté l’adjudant-chef Lamah Gustave avant d’ajouter : « Non seulement nous faisons beaucoup d’efforts pour éviter qu’il y ait des accidents sur la voie publique mais les usagers comprennent mal cela. Ils ne veulent pas apprendre le code de la circulation routière. S’ils apprennent le code de la circulation routière, cela pourrait réduire les accidents sur la voie publique. Ce que je vais dire à nos usagers, à nos frères, ils doivent apprendre à Connaître le code de la route, être courtois et comprendre l’autoroute. On dit que c’est deux voies et quand vous êtes là, il faut respecter les deux voies séparées. Mais celui qui se permet de se mettre au milieu, il est plus pressé que les autres, finalement ça amène des accidents », a-t-il ajouté.

Au moment où nous quittions les lieux, les deux corps avaient été transportés à la morgue et selon l’agent de constat c’est là-bas que les deux corps pourront être identifiés.

Quant à la femme (survivante) aucune information fiable n’a été obtenue sur elle. Mais qu’aux dernières nouvelles, un membre de sa famille serait venu la chercher à la gendarmerie où elle était et non loin du lieu d’accident

Christine Finda kamano

622716906