Conakry : un homme trouve la mort dans un motel

L’information vient de nous parvenir. Un homme âgé d’une cinquantaine d’années, non identifié, a trouvé la mort dimanche, 3 octobre dans un motel à Sonfonia, dans la haute banlieue de Conakry.

Selon notre confrère du Groupe Gangan, contacté notre rédaction, « l’acte s’est déroulé dans un motel. L’homme est arrivé seul, a a loué une chambre pour une durée d’une heure. Et il a dit qu’il attendait une autre personne. Peu de temps, il a été retrouvé dans la chambre décédé et la porte entièrement rabattue ».

A présent, l’on ignore les raisons de cette mort. L’homme en question a, après une première analyse des services techniques et scientifiques, été transporté à l’hôpital Ignace Deen par la protection civile, sur ordre du procureur général près du tribunal de premier instance de Dixinn pour des fins d’autopsie.

Mamadou Yaya Barry

