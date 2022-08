Conakry : un incendie fait plusieurs dégâts à Matoto Khabitayah

Un incendie a réduit en cendres une maison (composée de 4 chambres, d’un salon, ď’une salle à manger, d’une douche) et tout son contenu. L’acte s’est produit dans la matinée de ce mardi 23 août, dans la commune de Matoto, au quartier Khabitayah, Première Porte, tout près de « l’étage jaune ». Selon un des jeunes qui a donné main-forte à cette famille, c’est uniquement 2 fauteuils qui ont pu échapper aux flammes. Les pompiers déployés sur les lieux ont fait 2 voyages pour pouvoir éteindre le feu.

En l’absence du propriétaire, le gestionnaire désigné, très meurtri physiquement et moralement de voir la maison et son contenu partir en fumée qu’on a interrogé, a laissé entendre que pour l’instant il ne peut pas accorder une interview parce qu’il est sous le choc.

Étant parmi les premiers à arriver sur les lieux de l’incendie, Algassimou Camara, citoyen du quartier, qui s’est prêté à nos questions, témoigne en ces termes : « J’étais venu acheter quelque chose. Tout d’un coup, j’ai vu la fumée qui se propageait et j’ai demandé à un voisin il m’a répondu que c’est une maison qui est en feu. À notre arrivée, on a trouvé que la maison est fermée. C’est dans la concession voisine on a trouvé un chemin. Dans la cour, il y avait 2 véhicules avec des portières verrouillées. C’est ainsi qu’on a cassé les vitres des portières pour les faire sortir derrière la cour. Après ça, nous avons cassé les portes de la maison mais on tout fait pour maîtriser le feu, impossible. On a appelé les sapeurs-pompiers. Mais pour dire vrai, je n’ai pas connaissance des causes de l’incendie. Il y avait personne dans la maison au moment des faits ».

Mamadou Yaya Barry