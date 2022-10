Conakry: un incendie fait un mort et des dégâts matériels importants, à Yimbaya

Une fillette âgée d’environ sept (07) ans a perdu la vie ce vendredi 28 octobre, dans un incendie. Le drame est survenu cet après-midi, à Yimbayah-école, non loin de l’établissement Aïcha Bah, dans la commune de Matoto.



Selon nos informations, l’incendie provient de l’essence vendu sur le marché noir et est entré en contact avec un fourneau à usage domestique.

L’incident a coûté la vie à Marie Viviane Adjoua, âgée de 07 ans et ravagé des maisons sur son passage.

« C’est dans les environs de de 12 heures que mon président de conseil de la jeunesse de Yimbayah m’a appelé pour m’informer qu’il y a un incendie grave qui s’est déclaré dans le foyer du chef coutumier feu Elhadj Diané Camara. L’incendie implique la dame Aïcha Soumah qui était dans la maison dont sa camarade vend l’essence au marché noir devant la concession. C’est là où s’est déclenché le feu. La jeune a l’habitude de vendre de l’essence aux conducteurs de moto taxi mais aujourd’hui, on m’a fait savoir qu’elle avait le fourneau à coté. C’est ainsi que le carburant a attiré le feu » a témoigné Balla Condé, président du conseil du quartier.

Et d’ajouter : « les gens criaient qu’il y avait une petite dedans et effectivement il y avait une petite que sa mère avait oublié là qui ne résidait pas dans le quartier mais qui étudiait dans le quartier à la base militaire. Elle était venue voir sa mère et c’est de là qu’elle a trouvé la mort. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, on était obligé encore de demander les renforts parce qu’il y avait des bidons d’essence dans la concession et l’essence, c’est comme un explosif », a-t-il ajouté.

Selon la même source, n’eut été l’intervention d’une équipe supplémentaire de pompiers et des jeunes volontaires, les dégâts seraient plus lourds notamment à cause des bidons d’essence qui se trouvaient dans la maison.

« Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, on était obligé encore de demander les renforts parce qu’il y avait des bidons d’essence dans la concession et de l’essence. C’est comme un explosif, ça attire, il y a comme une attraction entre lui et le feu. Donc, il a fallu l’intervention des pompiers de l’usine KKT et l’intervention des jeunes du quartier qui ont cassé les murs et ont fait sortir les moteurs, matelas et d’autres combustibles pour que les dégâts ne continuent pas », a expliqué notre un témoin.

Mayi Cissé