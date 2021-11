Conakry : un présumé voleur tué dans une concession familiale, à Kipé

Un présumé voleur a trouvé la mort dans une concession familiale à Kipé, secteur Cité des médecins. L’acte s’est passé ce mardi 2 novembre dans la famille du nommé ‘’De Gaulle’’.

Présent sur les lieux, le Chef Secteur de la Cité des médecins de Kipé, M. Keïta Mamadou Saliou, est revenu sur les circonstances dans lesquelles il a été saisi de cette situation affreuse. « C’est vers les 6h du matin, mes jeunes m’ont informé, soi-disant qu’il y a eu des bandits qui sont rentrés dans la cour d’un voisin et ils ont réussi à tuer un voleur, et qu’un autre est en cavale… C’est une inquiétude de tout le monde à l’heure là. Nuit et jour, on est inquiet dans ce quartier. Il faut l’assistance de la sécurité pour protéger les citoyens, sinon c’est grave. Normalement, on ne doit pas se rendre justice, c’est vrai, mais il y a certaines circonstances, ce n’est pas se rendre justice mais c’est une légitime défense.»

Alerté à 8h par le colonel Aboubacar Fabou Camara, Colonel Mohamed Diaye, responsable de la police technique et scientifique, qui a trouvé le corps allongé sur le ventre devant l’une des chambres de la concession, a jugé cette situation très difficile et très alarmante. « Plusieurs fois, nous avons lancé l’appel aux habitants de la zone spéciale de Conakry, quand vous avez intercepté un individu inconnu dans votre cour, essayez d’alerter les services les plus compétents. À défaut, il y a les numéros verts, le Numéro 100 du CNRD, qu’ils ont mis à la disposition de tout le monde ; Informez ce service là, qu’ils viennent au secours, mais n’essayez pas de vous rendre justice…On va investiguer pour savoir dans quelles circonstances il a trouvé la mort.», a-t-il expliqué.

Poursuivant, Mamady Camara, Commissaire de police, a précisé dans son intervention que la loi est générale et impersonnelle. « Nous assistons à une scène déplorable, mais quelle que soit la conduite d’un individu dans votre concession, rien ne justifie la mort. Référez-vous toujours…Nous allons continuer les investigations et remonter les informations à la hiérarchie.», conclut-il.

Mamadou Yaya Barry

622266708