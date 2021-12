Conakry: un tuyau de la SEG percé par un engin lourd, à Matoto

L’un des tuyaux des conduites d’eau de la Société des Eaux de Guinée (SEG) situé au niveau de Matoto Kondebougni a été percé par une grosse machine, dans la nuit de lundi aux environs de 21 heures, perturbant par endroits la desserte d’eau dans plusieurs ménages, et faisant des dégâts par endroits. Selon les riverains, c’est la machine chargée de creuser les caniveaux d’évacuation d’eau de ruissellement qui a percé le tuyau, parce que le conducteur ne les aurait pas écoutés.



Interrogé dans la matinée de ce mardi 7 novembre, Bangoura Aliya, habitant du quartier depuis une vingtaine d’années, est revenu sur les circonstances de cet accident de travail.

« Il y a une machine qui travaillait ici vers 20h. Les machines étaient là pour creuser des caniveaux. Et à une certaine profondeur, elle a atteint le tuyau et l’eau est sortie avec une forte pression et cela a duré plus de 2 heures. Moi, je n’ai pas appelé la SEG mais d’autres l’ont fait. C’est après ça qu’on a constaté que la pression de l’eau chute petit à petit. Mais ce qui est regrettable, c’est que l’eau est rentrée dans une concession et dans 2 boutiques. Des fauteuils et une machine de crémerie ont été mouillés et les tôles percées. Présentement, au moment où je vous parle, je ne vois pas les agents de la SEG. », a-t-il relaté.

Poursuivant, Sidibé Abdoul Karim, présent au moment des faits, dit avoir alerté à plusieurs reprises le conducteur qui, malheureusement, aurait fait soudre oreille.

« Ici, c’est notre base. J’avais prévenu le conducteur, je lui avais dit de faire attention parce là-bas il y a un tuyau. Comme il ne m’a pas écouté, je lui ai parlé encore pour une deuxième fois, jusqu’à quatre fois. Et soudainement, l’eau a jailli avec une hauteur qui dépasse les fils conducteurs de courant électrique. », explique Abdoul Karim Sidibé.

Au moment où nous mettons cet article en ligne, les agents de la Société des Eaux de Guinée étaient déjà sur les lieux pour constater les dégâts.

Mamadou Yaya Barry