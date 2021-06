Conakry : une cinquantaine de journalistes réunis autour ”des enjeux et perspectives du secteur minier guinéen”

Une cinquantaine de journalistes venus des médias publics, privés et étrangers prennent part en ce moment à Conakry une formation sur les enjeux et perspectives du secteur minier guinéen. C’est une initiative du Ministère des Mines et de la Géologie en partenariat avec Wassolon Agency Communication (WAC).

C’est le secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie, Saadou Nimaga qui a donné le coup d’envoi de ladite formation en présence des cadres techniques du département et des responsables de la structure Wassolon Agency Communication.

Dans son allocution de bienvenue, Aboubacar Diallo, Directeur général de Wassolon Agency Communication a vivement remercié son partenaire (Ministère de Mines et de la Géologie) qui, selon lui, sans lequel, cette rencontre qui a mobilisé plusieurs journalistes serait restée en l’état de vœu pieux.

« Le présent atelier confirme le bien-fondé de l’ambition portée par le Ministère des Mines et de la Géologie et ainsi partagée et appuyée par Wassolon Agency Communication. L’ambition, dis-je, de doter la Guinée d’une presse à la pointe de l’information minière. Une presse qui, de par le relais des données factuelles et d’une appréciation juste, contribuera indéniablement à booster le secteur minier guinéen. En effet, la tenue de cette session, un peu plus de deux ans après. La première offre l’occasion de cerner des problématiques et réalités davantage enrichies des progrès. Mais aussi des défis résultant de la chape de plomb de la Covid-19. C’est dire donc que cet atelier intervient à un moment où le secteur minier de notre pays connaît plus d’intervenants, plus de résultats, en termes de volume d’extraction et d’importation, d’emplois généreux, d’outils de service du contenu local et du développement national », dira-t-il avant d’ajouter :

« Il est aussi un espace idéal offert aux médias à l’effet d’y soulever des questions et préoccupations portées par les populations. Notamment sur les retombées financières, la protection de l’environnement et la transformation industrielle de la bauxite (…) Le Ministère des Mines et de la Géologie n’a pas lésiné sur les moyens humains, matériels et financiers, pour garantir toute l’utilité requise à ces trois jours de travaux. En témoignent la vingtaine de sous-thèmes inscrits et la qualité des experts guinéens et étrangers mobilisés autour de ce rendez-vous d’informations et de partages », a-t-il mentionné, d’exhorter les participants à la plus grande concentration sur les échanges.

Prenant la parole, le secrétaire général s’est réjoui du partenariat avec Wassolon Agency Communication sans oublier de souligner la nécessité de vulgariser les nombreux résultats déjà obtenus du secteur minier guinéen.

A l’en croire, il est important que les acteurs de la presse qui ont pour rôle de relayer l’information sur les actions publiques soient informés et aient une exacte compréhension des aspects techniques, qui constituent les spécificités du secteur.

« Les nombreux résultats obtenus et les perspectives en cours doivent être connus et partagés avec les populations qui ont élu le président de la République sur la base d’un projet de société dont les actions ayant abouti auxdits résultats. Lorsque l’information exacte domine, la confusion disparaît. C’est pourquoi, nous vous invitons au plus grand professionnalisme dans la diffusion des informations minières, notamment les problématiques liées au développement du secteur minier, les réformes mises en œuvre, les actions déployées, les acquis et perspectives. Vous êtes la clé de voûte pour la diffusion des informations, les faiseurs d’opinions, le quatrième pouvoir de notre nation et un maillon important du processus de démocratisation… »

A noter que 21 thèmes dont ce présent atelier de formation dont les principaux sous-thèmes sont les bonnes pratiques de l’industrie minière, la commercialisation des matières précieuses, le partage de la rente minière, gestion du cadastre minier, l’exploitation minière et son impact sur l’environnement et l’écosystème seront débattus au cours des trois (3) jours de travaux.

Youssouf Keita