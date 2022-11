Conakry: Une famille échappe de justesse à un incendie, la nuit dernière, à la Minière. 

Les phénomènes d’incendies continuent à faire des dégâts dans la capitale guinéenne. Dans la nuit du vendredi aux environs de 22 heures une famille domiciliée à la Bellevue-Minière, au carrefour « Chinois » a été surprise par un feu qui s’est propagé dans l’une des pièces de la maison. Parmi les 5 chambres qui composent la maison, 3 chambres plus le salon ont été les plus touchés, nous apprend-on, sur place.

Interrogée sur les circonstances, Astou Soumah témoigne: « J’étais assise en train de jouer avec mon téléphone et soudain j’ai senti l’odeur de la fumée qui venait de la pièce d’à côté. Et dans la chambre les occupants étaient tous au dehors en train de veiller. Dans ma chambre, j’étais avec 3 petits enfants, je me suis levée pour ouvrir la porte et les faire sortir dans la chambre en criant au secours, au secours. À la terrasse se trouvait la maman qui était assise aussi, j’ai dit maman lève toi, il y a la maison qui brûle, elle s’est levée pour crier après moi au secours. Chose qui a attiré l’attention des voisins. Et lorsqu’ils ont constaté le feu se propager sur le toit de la maison chacun est venu avec un seau d’eau, d’autres sont venus avec du sable »

Heureusement, il y avait un voisin qui avait un extincteur qui est venu au cours et quelqu’un est allé aussi à la station prendre un extincteur là-bas. Et quelque temps après les sapeurs-pompiers sont venus et le feu a été maîtrisé »

Parlant de l’ampleur des dégâts, Aïstou Soumah dira que les pertes sont assez considérables avant de demander un SOS « Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, notamment, les meubles (lits et armoires et les fauteuils), le frigo, le plafond, la toiture et certains murs sont endommagés également et beaucoup d’objets. Nous demandons de l’aide auprès des bonnes volontés »