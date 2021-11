Conakry: une femme enceinte battue par un gendarme et un policier, à Bomboly

Une femme en état grossesse très avancée, âgée d’une trentaine d’années, a été battue par les membres d’une famille, dont un policier, un gendarme et leur maman à Bomboly, dans la commune de Ratoma. L’acte s’est passé dans la soirée du samedi 30 octobre aux environs de 18 heures. Tout est parti d’une petite bagarre entre 2 adolescents, nous apprend-on. Ce mardi 2 novembre, un des reporters de notre rédaction a rencontré la « victime »

Interrogée, Mariama Diallo qui, visiblement peine à se tenir convenablement debout, est revenue sur les circonstances de cette bagarre. « Le samedi, j’ai dit à mon enfant Amadou Chérif d’aller piler du mil. A son retour, il a croisé l’enfant des mes voisins devant leur cour, qui l’a agressé et il s’en est suivi une barrage. L’enfant a mordu mon fils. Dès son retour à la maison, et ayant constaté la blessure suite à la morsure, du coup j’ai pris mon enfant pour me rendre dans la famille des agents, pour leur demander de dire leur fils de ne pas mordre mon enfant parce que la dent renferme du tétanos. Arrivée à la porte, j’ai croisé la vieille très déterminée à en découdre avec un fouet en main, qui m’a donné un coup, accompagné d’injures de tous genres, que nous nous réservons de prononcer. J’ai rétorqué en disant que c’est arrivé là-bas, moi je croyais que vous allez dire à votre petit-fils de ne pas répéter de tels actes. », a-t-elle expliqué en larmes. Avant de poursuivre en ces termes : « Le nommé Ousmane, policier, est sorti est m’a assommée avec un coup de point au visage, le sang a coulé. Informé de la situation, notre frère est sorti et a ordonné de m’emmener à l’hôpital. C’est sur le chemin que j’ai croisé aussi le nommé Sanoussy, gendarme qui m’a dit ‘’toi, on va te ramener d’où tu viens, j’ai rétorqué tu peux me ramener d’où je sors et laissez ta maman celle qui est proche de toi là ». Et ce dernier a bondi pour me donner un coup de pied au ventre, je suis tombée d’un seul coup et j’ai perdu connaissance. »

Elle a été transportée d’urgence à la clinique du Professeur Hassane. Après l’examen, ce médecin-légiste atteste que l’enfant va bien. « Seulement il s’est déplacé à sa place. Suite au coup de pied que j’ai reçu, je parviens à m’exprimer, à me tenir debout, à marcher et à manger difficilement, j’ai toujours mal. », confie-t-elle. Le mari de la victime, Mamadou Oury Diallo, croisé à la porte, ordonnance en main, a dit qu’une plainte a été déposée pour que justice soit faite. « Déjà, j’ai envoyé les plaintes à la gendarmerie de Coza à l’ECO 18 où travaille Sanoussy et à la police de Coza dans la cour de Sivita où travaille Ousmane le policier. », a laissé entendre ce père de famille.

Mamadou Yaya Barry

