Conakry: une tentative d’évasion à la Maison Centrale a échoué (Parquet général)

Plusieurs personnes qui sont poursuivies et condamnées pour des multiples infractions criminelles notamment « le vol à main armée, la prise d’otage avec demande de paiement de rançon, le viol sur mineures » ont tenté de s’évader de la prison civile de Conakry sise à coronthie. Selon le communiqué du Parquet Général de la Cour d’Appel de Conakry rendu public cet après-midi de ce vendredi 8 juillet, ces gens près d’une dizaine ont dans leur mode opératoire attaqué à l’aide d’armes blanches et autres instruments le bureau du régisseur…

Selon ce communiqué signé de Alphonse Charles Wright, c’est aux environs de 14 heures, que les services de sécurité en appui aux gardes pénitentiaires ont réussi à interpeller le nommé Ibrahima Sory DIALLO alias 12 ans « alors qu’il tentait de s’évader de la Maison Centrale de Conakry poussant les services de sécurité à boucler les périmètres environnants ».

À en croire le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry et sur la base des premiers éléments, cette tentative d’évasion aurait été préparée par les nommés:

« 1-Lieutenant Sidibé ; 2-Balla Moise; 3-Toubabou KEITA; 4-Manet; 5-Sékou FOFANA; 6-Mamadou Aliou DIALLO alias Sapo; 7-Sâa KAMANO ; 8-Amadou CAMARA alias Serpent ; 9-Sidiki CAMARA alias Ivoirien ; Ces personnes sont poursuivies et condamnées pour des multiples infractions criminelles notamment le vol à main armée, la prise d’otage avec demande de paiement de rançon, le viol sur mineures », ,a-t-il rappelé dans sa communication.

Plus loin, le Parquet Général de rappeler les méthodes utilisées dans cette tentative d’évasion : « elles se sont dans leur mode opératoire attaquées à l’aide des armes blanches et autres instruments au bureau du régisseur causant la dégradation ou destruction des vitres des fenêtres. Cette démarche visait sans doute à détruire la base de données du système de vidéo surveillance pour permettre à un nombre important de détenus de s’évader sans possibilité d’identifier les auteurs et éventuels complices. Car depuis l’installation de ces caméras les pratiques d’introduction des objets prohibés notamment du chanvre indien, téléphones portables ont cessé ».

Pour finir, il a laissé entendre ceci : « ces agissements ont conduit le Parquet Général à instruire le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum à engager une enquête de flagrance par la saisine de la Direction Régionale de Police de Conakry avec l’appui de la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire représentée par son Directeur National et son Adjoint pour des faits de tentative d’évasion et de complicité. L’enquête suit son cours normal pour élucider les faits surtout que la Maison Centrale dispose d’un système de caméra surveillance en mesure de faire la reconstitution des faits. Le Parquet Général communiquera ultérieurement pour éclairer l’opinion sur la suite de la procédure ».

Mamadou Yaya Barry