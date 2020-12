Conakry : vers la tenue de la 73è session ordinaire et 62è session extraordinaire du conseil des ministres de l’OMVS (communiqué)

Deux sessions du Conseil des Ministres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal, OMVS, se tiendront à Conakry les 17 et 18 décembre 2020 à l’hôtel KALOUM.



Elles seront présidées par M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de la République du Sénégal, Président en Exercice du Conseil des Ministres de l’OMVS, et en présence de : Mme Bountaraby Yattara, ministre de l’Energie de la République de Guinée ; M. Lamine Seydou TRAORE, ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau République du Mali ; M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie de la République Islamique de Mauritanie ; Mme Sophie Gladima Siby, Ministre du Pétrole et des Energies de la République du Sénégal.



L’objet principal des sessions est l’examen des rapports d’activités 2020, des programmes d’activités et des budgets 2021 du Haut Commissariat et des sociétés de gestion de l’OMVS : SOGED (Société de gestion du barrage de Diama), SOGEM (Société de gestion du barrage de Manantali), SOGENAV (Société de gestion pour la navigabilité du fleuve Sénégal), SOGEOH (Société de Gestion et d’Exploitation des Ouvrages du Haut Bassin). D’autres sujets prioritaires seront également abordés par le conseil.



Ces réunions ministérielles sont précédées par la réunion préparatoire des experts, qui se tiendra dans les mêmes lieux du 14 au 16 décembre.

La cérémonie d’ouverture de la réunion des experts se déroulera lundi 14 décembre à 9H; celle des sessions ministérielles jeudi 17 décembre à 8h30.



Créée en mars 1972, l’OMVS est un organisme inter-Etats regroupant, la Guinée le Mali, la Mauritanie, et le Sénégal. Sa vocation est de favoriser un développement intégré et coordonné du bassin du fleuve Sénégal, basé sur la maîtrise et la gestion rationnelle des ressources en eau.

Elle est dirigée depuis juin 2017 par M. Hamed Diane Séméga.



Fait à Conakry, le 12 décembre 2020



Contacts: M. Lamine BA Tel : + 224 620 51 25 31 ; bahkerte@gmail.com

M. Papa Demba Cissokho Tel: + 221 77 790 80 97 ; pademba.cissokho@omvs.org