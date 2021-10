Conakry : vers l’aménagement de 22 ronds-points et espaces publics de la ville

Conakry, 18 octobre AGP)- Vingt-deux(22) ronds-points et espaces publics répertoriés cette année dans la ville de Conakry vont être bientôt aménagés sur financement l’Agence de Financement des Communes de Conakry AFICCON. Certes les instructions viennent des nouvelles autorités du pays soucieuses de retrouver la beauté d’antan de Conakry, apprend-t-on.

A propos, une délégation de la ville de Conakry dirigée par la Générale M’Mahawa Sylla Gouverneure de la ville de Conakry s’est successivement rendue samedi 16 octobre sur ces ronds-points et places publiques, histoire de toucher du doigt les réalités de ces sites à embellir. La Générale de Brigade en retraite avait à ses côtés les membres de son cabinet, certains maires, les Directrices régionales de l’Habitat, des Travaux Publics ainsi que les ingénieurs du Cabinet d’études Archi AOD Construction.

Avec ces cadres, la Gouverneure de Conakry a tenu à visionner les formats du cabinet d’Etudes Archi AOD Construction cas par cas pour se faire des idées sur ce qui va être érigé pour chaque grand carrefour programmé de la ville de Conakry.

Du rond-point T8 au carrefour Matoto marché jusqu’à celui de la BICIGUI de Kaloum en passant par Hamdallaye, la délégation a toujours procédé à de larges sensibilisations des riverains pour que ces derniers adhèrent au programme de l’embellissement des espaces publics de Conakry.

Certaines places publiques et ronds- points jadis très fréquentés comme Gbessia kondéboundji, Tannerie, Aéroport dans Matoto, Constantin et Casse dans Matam, Moussoudougou situé à la rentée de Kaloum, Belle vue à Dixinn, Place des Martyrs et port autonome n’ont besoin que d’apports d’esthétiques.

A noter que les études pour la construction des échangeurs au carrefour Bambéto et de COSA déjà dans le viseur de l’AFICCON sont très avancées, a déclaré la première autorité de la ville de Conakry.

Source : AGP