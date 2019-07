Conakry : vers le lancement d’un salon international du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat 

Dans le cadre de la mise en valeur du potentiel touristique guinéen et de la promotion de l’hôtellerie et du tourisme, il sera lancé à Conakry en février 2020, le salon international du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat (SITHAC). Cet événement sera organisé par le gouvernement guinéen et l’agence TALISMAN en partenariat avec les opérateurs économiques ainsi que de nombreux partenaires professionnels et techniques.

Ce salon a pour objectif de faire de la Guinée une plateforme des activités touristiques en Afrique de l’ouest et de faire du tourisme le levier du développement économique et social en Guinée.

Pour le manager général de Talisman, le SITHAC vise à mettre en exergue la contribution du tourisme aux actions du développement.

« Notre souhait c’est de faire de Conakry la capitale du tourisme ouest-africain. Le SITHAC se donnera pour mission d’offrir aux professionnels un cadre d’échange et de promotion de leur produits et activités, créer un cadre de réflexion sur les problème du développement du tourisme sous régional, c’est-à-dire, professionnaliser davantage ce secteur, présenter au tourisme, l’offre touristique guinéen, susciter chez les Guinéens le besoin de découvrir et d’apprécier le potentiel touristique de leur pays tout en poursuivant leur rôle d’interface entre les grands organisateurs de voyage et les professionnels africains du tourisme. SITHAC met en exergue la contribution du tourisme aux action du développement », a dit Abdoul Kaboré lors d’une conférence qu’il a co-animée avec l’Office national du tourisme (ONT).

Au Salon international du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat de Conakry, il y aura des concours de meilleurs stands, concours de meilleure gastronomie (la touche du chef), concours du meilleur serveur, concours sur le meilleur thème.

Pour le responsable des foires artisanales et salons à l’Office nationale du tourisme, le salon international du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat de Conakry vise à faire de la capitale guinéenne, une destination incontournable en Afrique de l’ouest.

« La plupart de tous les sites touristiques que le monde connaît ou que l’organisation mondiale de tourisme a répertoriés sont en Guinée. Mais nous parlons en terme de potentialité, pas en terme de réalisation, c’est pourquoi le directeur de l’Office national du tourisme a dit qu’il va essayer de trouver une agence qui peut m’aider à organiser un salon. Et ce salon sera une manifestation touristique dont les produits sont définis. Donc ce salon vise à faire de Conakry, la capitale incontournable de la destination ouest-africaine », a expliqué Mohamed Maurice Camara.

Le salon international du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat de Conakry, se tiendra du 8 au 14 février prochain et est placé sous la présidence du chef de l’Etat Alpha Condé.

Thierno Sadou Diallo

