Conakry : vers l’organisation d’un match de gala entre légendes du Syli et anciens footballeurs du continent

L’agence de management “Sport Fever Management a, au cours d’une conférence de presse qu’elle a animée lundi à Conakry, annoncé l’organisation le 5 avril prochain, d’un match de gala opposant les anciens footballeurs africains et les légendes Syli national de Guinée.

Cette première édition dénommée “UN MATCH UNE CAUSE”, qui consiste à voler au secours des femmes qui seront choisies par l’ONG African Initiatives For Women (AIW).

Des footballeurs comme Elhadj Diouf, Kader Keita, Diomansy Kamara, Titi Camara et d’autres gloires du football africain sont attendus à Conakry.

Le porteur de ce projet, Mehdi Saad est revenu sur l’importance de son initiative : “UN MATCH UNE CAUSE”, est un concept qu’on veut faire durer éternellement si possible et qu’on souhaite réaliser une fois par an. Cette année, nous avons choisi la cause de la femme, son émancipation et son éducation. Et, pour ça, nous avons choisi l’ONG African Initiatives For Women (AIW) à qui nous allons reverser toutes les retombées du match de gala… », a-t-il dit. Et d’ajouter : « nous avons fait une sélection de joueurs qui viendront le dimanche 5 avril 2020, au stade du 28 septembre de Conakry, pour ce match de gala qui opposera les légendes du Syli national aux légendes du football Africain. Du côté de la Guinée, il y a Titi Camara, Pascal Feindouno, Kaba Diawara, Salam Sow, Edgar Sylla… Et du côté des légendes africaines, il y aura Diomansy Kamara, Elhadj Diouf, Didier Zokora, Emmanuel Éboué, Kader Keita, Momo Sossocko et tant d’autres ».

Présent à cette rencontre, l’ex-international Sénégalais, Diomansy Kamara a fait savoir que « le football peut aider à conscientiser les gens sur les problèmes qu’il y a actuellement sur le continent. Donc on parle aujourd’hui des femmes, demain il peut y avoir l’immigration, de la jeunesse, de la santé (…). Le plus important c’est de venir en aide à travers le sport, à des personnes qui sont en difficulté. Heureusement, le football a cette chance de pouvoir aider les gens…”.

Les retombées de ce match de gala sont destinées à la cause des femmes issues de l’ONG “Africain Initiatives For Women”, la présidente Fatoumata Bangoura a dit sa joie de bénéficier de ce projet.

« Ce projet “Un match une cause” est une réelle opportunité pour nous. Nous espérons que ça nous permettra d’améliorer nos prestations au bénéfice des filles et femmes que nous encadrons… investir dans l’éducation et la promotion des femmes et c’est le pari que nous devons tous nous fixer… ».

Le tarif d’accès à cette rencontre sportive prévue au stade du 28 septembre de Conakry varie entre 5000 à 100.000fg.

Plusieurs personnalités et amoureux du cuir rond africain sont attendus en Guinée.

Mohamed Cissé