Conakry : voici le programme des rencontres du médiateur de la Cedeao…

Comme on vous l’annonçait, un calendrier détaillé et précis du médiateur de la Cedeao pour la Guinée a finalement été élaboré. La rencontre débute ce mercredi, 24 août avec les religieux à 8h et les partis politiques dans la soirée à 16 heures dans un imposant réceptif hôtelier de la place.

PROGRAMME DES RENCONTRES DU MEDIATEUR DE LA CEDEAO A CONAKRY

======

24 /08

Guides religieux

Partis politiques

25/08

CNT

Societe civile

Ambassadeurs de la cedeao

Ambassadeurs du G5

Associations de jeunes

26/ 08

Sages des 4 coordinations regionales

Syndicats

Forces de defense et de securite

Organisation de defense des droits de l’Homme

Organisation des Guineens de l’Etranger

27/08

Organisations culturelles

Secteur informel

Organisations paysanes

Handicapés

Organisation socio professionnelles

Chambres consulaires

Organisations de presse