Concasseur : Boubacar Diallo tué par des bandits, il terminait ses études cette année

Boubacar Diallo n’achèvera plus ses études. Cet étudiant a été tué cette nuit, aux environs de 22heures par des bandits armés qui l’ont trouvé à la pharmacie où il travaille.

« Il était dans la pharmacie, sise au carrefour Bar Gladstone (concasseur), des bandits se sont introduit dans la pharmacie et l’ont tiré à bout portant et il est mort. Il était étudiant en 5ème années pharmacie et devrait terminer ses études cette année. Il a quitté son Dabola natal dans l’espoir d’étudier et d’aider ses parents qui l’attendent au village », écrit sur son compte Facebook, Alpha Bilaré, une connaissance du défunt.

La Guinée, depuis plusieurs années, fait face à un banditisme galopant. De nombreux citoyens ont banalement perdu la vie.

Mediaguinee