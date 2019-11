Concert d’Ariel Sheney à Conakry : Maria, la star aux rondeurs n’a pas joué !

Il y avait du monde hier au concert de la paix de l’artiste ivoirien Ariel Sheney à l’esplanade du palais du peuple de Conakry. Les mélomanes guinéens, en grand nombre, ont fait le déplacement pour voir se relayer sur le podium des grands noms de la musique africaine. Mais, seulement la plus attendue n’a pas joué : Maria Mobil dont les courbes font fantasmer plus d’un. La Togolaise aux rondeurs et aux yeux bleus n’a pas été vue au palais du peuple.



Aucune explication n‘a été donnée à cette absence très remarquée de Maria, star révélée avec le clip Amina, devenue très célèbre en exposant sa nudité sur la toile.

Il se raconte dans le milieu du show-biz guinéen, que la star -qui touche jusqu’à 7 000 dollars pour apparaître dans des clips- avait quitté la Guinée avant le concert parce qu’elle avait un autre rendez-vous plus classe ailleurs.

« On appris qu’elle était juste venue en Guinée pour mobiliser du monde pour son mentor Ariel Sheney à Conakry. Sinon, ce n’était pas prévu qu’elle joue en Guinée », confie un proche du monde culturel guinéen. Un argument rejeté par un citoyen très au bain de l’actualité. « Personne ne pouvait parier sur la prestation de Maria en Guinée. Vu déjà la polémique qu’elle avait provoquée en posant avec les ministres Kiridi Bangoura de la Présidence et Oyé Guilavogui de l’Environnement. Donc, ni les organisateurs ni les autorités ne voulaient se mettre à dos l’opinion. Surtout que Maria danse (presque) nue. »





Au moment où nous mettions cet article en ligne, aucun organisateur de l’événement signé de Titi Productions n’était encore joignable.

Noumoukè S.