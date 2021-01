Concert de Koffi Olomidé à Conakry : Tidiane parle de 223 millions gnf détournés

Dans un communiqué, Tidiane Soumah, affectueusement appelé Tidiane World Music a crié à un détournement de 223 millions lors du concert de la légende la Rumba congolaise Koffi Olomidé à Conakry. Mediaguinee vous propose le communiqué tel que parcouru…

« Après l’analyse des 10 dernières années, et à la suite des récents résultats du méga concert bal de Koffi Olomide avec les Ballets de Guinée, c’est avec le souci d’une nouvelle vision et le souhait de relever un nouveau défi, soit celui de conquérir tout le continent africain et de ramener la création guinéenne sur la scène internationale avec d’autres partenaires, que j’ai pris la décision d’annoncer la fin d’une période.

Tous les membres de l’équipe Tidiane World Music en Guinée : Personnel permanent, directeur intérimaire, personnel temporaire, personnel d’appui par concert ou par évènement, qu’il soit de la famille ou des proches, sont grandement félicité et je les remercie pour leur fidélité et les services rendu durant les 10 dernières années.

Mais afin de lancer le nouvel organigramme et de refaire toute la structure en Guinée et dans le monde, ils ne sont dorénavant plus membres des Productions Tidiane World Music.

Ils ne peuvent donc ni agir, ni parler en son nom et ce, à compter d’aujourd’hui, en ce mercredi 13 janvier 2021.

Durant la transition, Aboubacar Sidiki Sylla (Bouba Mopao), Aly Leno, et Baron collaboreront et agiront au nom des Productions Tidiane World Music.

C’est en tenant compte des réalités actuelles du monde du spectacle, visant également l’intégration des nouvelles technologies, démontrant une implacable transparence ainsi qu’une volonté d’implication totale que les membres seront choisis pour constituer la nouvelle équipe des Productions Tidiane World Music.

Ceux-ci vous seront déclarés, ou dévoilés par voie de communiqué de presse, avant le début du mois de carême, soit avant le 12 avril 2021.

Concernant le Méga Projet de Tournée Africaine : 25 concerts présentés du 5 mars au 25 octobre 2021, et ce, dans toute l’Afrique de l’Ouest (Une Grande Star Africaine, 42 artistes de la Guinée, 10 grands présentateurs de concerts de la catégorie haut niveau et de renommée africaine), c’est en termes de références, et par individualité de compétences que les choix seront faits et annoncés par le PDG avant le 16 janvier 2021.

Aboubacar Sidiki Sylla (Bouba Mopao) assumera le rôle de chef de Bureau, pour les besoins liés au fonctionnement régulier d’un espace public et vis-à-vis de la direction du jardin du 2 octobre.

En toute transparence, j’ai été seul du 23 septembre jusqu’à maintenant pour préparer et organiser de A à Z, le concert du 31 décembre 2020 de Koffi Olomide en associant une équipe de 20 personnes à 20 jours , avec un succès record de participation grâce à mes partenaires de terrain et fidèles, pour aboutir à la vente de 633 cartes dont les recettes représentent 1.179.000.000 FG, ce qui reste pour le moment, le plus gros record proche ou plus des cas similaires des 6 dernières années des diners galas.

Malheureusement, l’événement a été victime d’un détournement et de vol, par l’équipe ou du chef de la vente des billets d’un montant de 223 millions de Francs, dont par faute d’action de l’équipe administrative légale responsable, j’autorise donc le Chef de Projet Aboubacar Sidiki à entreprendre toutes procédures légales, dans les 24 heures, visant la récupération exacte du montant détourné par foutaise à mon intelligence, et à la souffrance relative à mon état actuel, malgré toute l’énergie du travail accompli à distance sur mon ordinateur, pour réaliser un tel succès.

En plus de 30 ans, c’était la 1ere fois qu’aucune invitation sur les 800 cartes à vendre n’a été offerte, car en Guinée, on paye très chers tous les services et à tous les niveaux.

C’est pour cela que le mot invitation ne figure plus dans le dictionnaire TWM, non, plus jamais.

Sans aucun état d’âme, avec le soutien de Aly Leno et Baron, je vous prie de suivre l’ordre, car ce geste n’est qu’une foutaise intolérable et inacceptable.

À compter de Midi GMT en Guinée, ce mercredi 13 Janvier 2021, ces mesures doivent entrer en application.

Qu’il soit clairement porté à la connaissance de l’Administration Publique, du Ministère du Commerce, du Ministère de la Culture, de l’AGS, du BDGA, et de la Direction Nationale de la Culture, cette décision pour appui, et accompagnement.

2021 n’est pas 2020.

Avant mon accident et après mon accident, je ne suis plus le même Tidiane.

L’avenir le prouvera par les actes, et les actions radicales.

TIDIANE SOUMAH

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DES PRODUCTIONS TIDIANE WORLD MUSIC.

