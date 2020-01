Concert-dédicace de l’album “Manko” : Mamoudou Cissoko, le fils du terroir, enflamme le public de Koundara

Ce fut, sans aucun doute, l’un des plus grands rendez-vous culturels de l’année à Koundara et dans le Badiar en général.

Organisée les 27 et 28 décembre, la sortie de l’album « Manko » du jeune prodige Mamoudou Cissoko, frère cadet de l’artiste International Ba Cissoko, a drainé une immense foule, et connu un grand succès dans le terroir qui l’a vu naître.

Il faut dire que les mélomanes qui sont venus en grand nombre sont répartis comblés de joie. Avec un opus de très belle facture, où se mélange harmonieusement des mélodies mandingues et des sonorités R’n’B et autres jazz, l’artiste a réussi son pari : son album de 12 titres composé et enregistré en France a fait l’unanimité.

Avant la prestation de celui qui est en passe de devenir le nouveau maître de la kora, le public a eu droit à la prestation de plusieurs artistes originaires du Badiar, comme le célèbre Ba Cissoko et les doyens Lanfia Kouyate et Macky Sow

Pour soutenir cette étoile montante de la musique guinéenne, d’autres éminents artistes tels que Lama Sidibé et Mballou Original ont fait le déplacement depuis Conakry.

Durant sa prestation qui a duré près de 6 heures, Mamoudou Cissoko, très ému, a tenu à remercier la population de Koundara pour la grande mobilisation et son rôle dans la réussite de l’événement, non sans avoir réitéré son attachement à sa ville natale.

Madjou Bah