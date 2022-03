Concertation nationale à la base: la commune de Matoto accueille les missionnaires du CNT

La commune de Ratoma, à sa tête le Maire Mamadouba Tos Camara, a reçu dans la matinée de ce mercredi 2 mars 2022, les missionnaires du Conseil National de Transition (CNT). Durant 10 jours, ces conseillers composés de 4 personnes vont recueillir les aspirations des citoyens à la base sur la conduite de la transition, leur sollicitation et leurs attentes et les préalables sur la réconciliation nationale, dont entre autres.



Sont concernés par cette démarche, les personnes vulnérables, les religieux, la société civile, les acteurs politiques membres des sections et des fédérations dans les quartiers, et toutes les entités socioprofessionnelles. L’objectif c’est de faire en sorte que ce qui va sortir de la commune soit vraiment l’aspiration et le reflet de la population de Matoto.

Prenant la parole, le chef de mission Elhadj Amadou Togba a fait savoir que les nouvelles Autorités du pays, à leur tête le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’État et Chef suprême des armées, ont pris l’initiative de doter le pays, avec le concours et la participation de toutes ses filles et tous ses fils, d’un système et des mécanismes qui devront empêcher toute gestion autarcique de l’État.

« Nous ne sommes pas venus vers vous pour vous dire de quelle manière les Autorités entendent gérer la Guinée. Notre approche s’inscrit dans une démarche participative tendant à nous enquérir auprès de vous de la manière dont vous souhaiteriez voir la Guinée se réorganiser, en prenant les grandes options pour que plus rien ne soit comme avant, en termes de gouvernance administrative, politique, économique et financière. Cette démarche exige de notre part d’engager avec vous un échange fructueux sur certaines questions que nous avons répertoriées, qui ne sont qu’indicatives, auxquelles vous pourriez en rajouter, si besoin, afin de vous permettre d’exprimer librement vos opinions sur chacun des aspects de la réorganisation de notre pays » a-t-il précisé avant d’ajouter ceci: « Dans notre démarche, nous vous présenterons les grands axes sur lesquels nos travaux porteront ainsi que la méthodologie à utiliser à cette fin. Nous commencerons par la validation de cette démarche proposée, à laquelle vous pourrez apporter des amendements. L’objectif étant de recueillir vos appréhensions, attentes et suggestions, nous souhaiterions avoir un débat constructif au cours duquel vos avis et recommandations pertinents partagés par toute l’assemblée seront consignés. », explique M. Pogba devant les dizaines de conseillers et chefs de quartier de cette grande commune de Conakry.



Poursuivant, le Maire de la Commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara, a rassuré de la bonne marche de cette mission Pour lui, pour réussir ce pari, il faut prendre toutes les dispositions afin que cette consultation à la base soit de façon effective et que ça reflète l’aspiration réelle de la population pour la conduite d’une transition apaisée. « Hier, on a travaillé sur tout ça, d’abord il faut retenir qu’un maire n’est qu’une branche de l’administration centrale, parce que nous sommes pour toute la population, nous ne sommes pas là pour une entitée quelconque, on travaille pour la population de notre circonscription. », a-t-il rassuré. Pour y arriver, dit-il, « on a essayé de faire en zonage. Donc on a 8 zones décomposées aussi en des zones, mais c’est toutes les entités sociales qui sont concernées. Donc la première étape c’est la commune de Matoto, qui va faire appel aux services décentralisés, pour leur faire comprendre le bien-fondé de cette démarche. Cet après-midi, on va rencontrer les Imams à la mosquée Fofana et demain ça sera Port 1, ainsi de suite. »



Pour sa part, la cheffe de quartier de Gbessia Port 2, Mme Nabé Fanta, a bien apprécié l’initiative parce que cela, dit-elle, » cela va nous donner la chance pour que tout le monde soit responsable et faire ce qu’il faut pour que notre pays réussisse cette transition une fois pour toutes. Dans les documents qu’ils ont donné pour répondre à un certain nombre de questions, nous avons apporté quelques pistes de solutions afin d’accompagner le CNRD à notre manière. Nous nous engageons à faire passer le message et à sensibiliser nos citoyens à œuvrer davantage pour la cohésion sociale et la paix en Guinée ».

Pour finir, un guide d’entretien de 3 pages où on retrouve des cases à cocher mais aussi des propositions a été soumis à discussion, à l’ensemble des représentants des quartiers de la commune de Matoto. Il est susceptible d’être amendé avant son adoption.

Mamadou Yaya Barry

