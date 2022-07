Concession de l’hôpital Donka : « aucun des travailleurs de l’hôpital ne perdra son travail », rassure Mamadou Péthé Diallo

Après environ sept (07) ans de travaux de rénovation, de reconstruction et de rééquipements, le CHU de Donka sera très bientôt mis au service des populations. La gestion de l’hôpital est confiée au groupe canadien, Netsen Group à travers un contrat de concession de cinq (05) ans. Une concession qui inquiète les travailleurs de l’hôpital.

A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce lundi 18 juillet, le ministre de la santé a tenu à rassurer le personnel de l’hôpital. Selon Mamadou Péthé Diallo, aucun travailleur ne perdra son travail.

« L’objectif que nous visons actuellement, c’est essayer de mobiliser les différents acteurs autour de cette ouverture. De quelle mobilisation s’agit-il ? Vous vous souviendrez qu’au cours des dernières semaines, il y a énormément de discussions et de débats sur ce qui devrait être l’hôpital. Il convient de partager avec vous quelques vérités simple que j’ai déjà eu le plaisir de relever à la télévision nationale. Et ces vérités sont simples :

1-l’hôpital national Donka est et demeure un bien public. C’est un hôpital public avec un service public. Ce n’est pas un bien privatisé. Il ne l’a pas été, il ne sera jamais privatisé. Il demeurera dans le portefeuille de l’État comme un hôpital public ;

2-Avec ce rôle d’institution publique, c’est un hôpital qui appartient à tous les guinéens. Donc, c’est un patrimoine qui nous est commun à tous ;

3-En tant qu’institution publique, l’hôpital national Donka a vocation de services publics. Les services qui seront fournis là même s’ils sont d’une plus grande qualité à cause des équipements, les tarifs resteront des tarifs du service public, donc accessibles à tous les guinéens. Tous les guinéens ont le droit quand ils sont malades d’y aller avec leurs familles et de demander des services. Ils les auront au même coût qu’ils les ont dans les autres hôpitaux publics ;

4-Les guinéens et guinéennes qui travaillaient déjà à l’hôpital Donka et qui ont été délocalisés au camp Camayenne dans la structure temporaire, aucun de ceux et celles qui travaillaient là ne perdra son travail parce qu’on est entrain d’ouvrir Donka. Cela a fait beaucoup jaser mais je vous rassure qu’aucun de nos frères et sœurs qui travaillent à Donka ne va perdre son travail à cause de l’ouverture de l’hôpital », a rassuré Mamadou Péthé Diallo.

Pour le sort du personnel de l’hôpital Donka, le ministre de la santé souligne : « au contraire, l’ouverture de l’hôpital s’accompagnera d’une capacité de les offrir un plan de carrière et de développement personnel. A l’entame des quatre services qui sont là, la direction générale de l’hôpital, la direction des ressources humaines de l’hôpital, la direction des ressources humaines du ministère de la santé, le représentant de la société à laquelle a été délégué la gestion, vont s’asseoir et voir la liste de tout le personnel, service par service. Tous ceux qui sont fonctionnaires de l’État, qui sont déjà titulaires du contrat de l’État, vont être simplement transférés du poste qu’ils occupent actuellement dans l’enceinte du camp Camayenne vers le nouveau service, dans le nouvel hôpital Donka. Suite à cela, tous ceux qui sont là et qui sont des stagiaires, des contractuels, des bénévoles, sur la base de l’estimation des besoins des services fait par la direction générale de l’hôpital, par la société déléguée, par les chefs de services, par le syndicat vont être soumis à un test d’évaluation de niveau. Et ensuite, sur la base des besoins exprimés, ils vont être transférés dans l’hôpital.

Ce transfert se fera de la façon suivante. Une fois qu’ils sont transférés, ceux qui sont déjà des spécialistes avec un diplôme de spécialité, ceux-là, le ministère de la santé a la possibilité avec l’appui du gouvernement de transition, de procéder dans le cadre du recrutement global à la fonction publique qui se prépare, de pouvoir d’abord leur offrir un contrat de contractuel pour qu’ils puissent travailler et être rémunérés correctement et ensuite de les intégrer dans la fonction publique à travers les recrutements sur dossier qui sont ouverts à tous les guinéens spécialistes qui veulent intégrer la fonction publique avec un diplôme de spécialiste.

Pour les autres, le ministère de ka santé procédera avec tous les contractuels, bénévoles et stagiaires qui sont dans toutes les régions et préfectures de notre pays, une fois que le recrutement à la fonction va commencer, sur la base de tests administrés par le ministère de la fonction publique, recruter sur la base de nos besoins, le reste du personnel et les affecter à Donka ou dans d’autres structures de santé. Voilà comment ça va se passer », a soutenu Mamadou Péthé Diallo.

Si aucune date n’a été avancée pour l’ouverture du CHU de Donka, le ministre de la santé indique que l’ouverture de l’hôpital se fera graduellement avec quatre (04) services déjà identifiés à savoir : la consultation externe, l’imagerie médicale, l’odontostomatologie, le laboratoire d’analyses et la pharmacie en soutien.

Sadjo Bah

625016669