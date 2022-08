Concession de l’hôpital Donka : les travailleurs pas d’accord avec le contenu du contrat (mémo)

Dans un mémorandum dont nous détenons copie, les travailleurs et travailleuses de l’hôpital National Donka ont exprimé leurs préoccupations concernant le contenu du contrat de concession. Bien que saluant cette concession visant à l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs et travailleuses dudit hôpital, ces travailleurs ont émis ce mardi 2 août 2022, leur volonté de dialoguer avec les autorités pour l’intérêt de chacun.

Ci-dessous l’intégralité du mémorandum

Maciré Camara