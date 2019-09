Port de Conakry : 378 travailleurs titulaires et 88 contractuels transférés à la société Albayrak

Récemment signé à Conakry, le contrat de concession du Port Conventionnel de Conakry à la société turque ‘’Albayrak’’ est en train d’entrer dans sa phase active. Dans la soirée de ce lundi 30 septembre, 378 travailleurs titulaires et 88 contractuels se trouvant dans le périmètre concédé ont été officiellement transférés à Alport Conakry S.A, une filiale de Albayrak.

C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle présidée par le ministre d’Etat en charge des Transports, Elhadj Aboubacar Sylla qui avait à ses côtés certains de ses cadres techniques, le diplomate turc en Guinée, les responsables de la société Albayrak et de nombreux responsables et travailleurs de la direction générale du Port Autonome de Conakry (PAC).

Dans son allocution de circonstance, la directrice générale du Port Autonome de Conakry n’a pas manqué de mots pour remercier l’ensemble des invités.

« A travers cet événement solennel que nous célébrons aujourd’hui dans le cadre du contrat de concession pour la modernisation du Port Autonome de Conakry, il va être procédé au transfert du personnel du Port se trouvant dans le périmètre concédé à la société Albayrak. Ce transfert qui porte sur 378 travailleurs titulaires de contrat à durée indéterminée et 88 personnes contractuelles qui seront finalement engagés par Alport Conakry S.A (filiale d’Albayrak) s’est déroulé sans perte d’emplois, dans la paix et la quiétude sociale sous les auspices de l’inspection générale du travail. Ce défi a été relevé par le Port Autonome de Conakry et son partenaire Albayrak, sous l’impulsion du Président de la République, Pr Alpha Condé qui a prescrit très tôt aux deux parties, le principe de zéro licenciement », dit Mme Aissata Aribot.

Poursuivant, elle s’est prononcée sur des travaux qui seront réalisés. « Dans tout le processus de mise en œuvre du contrat de concession pour la modernisation de ce Port dont le programme d’urgence qui est déjà entamé porte sur les actions phares suivantes : la construction d’une pénétrante de 4 km reliant le Port Autonome de Conakry à la corniche nord de Kaloum avec un parking de 600 camions, la réhabilitation et l’éclairage public dans l’enceinte portuaire permettant le Port de fonctionner 24h/24 et 7 jours/7, la réhabilitation des quais, la délocalisation du portail d’entrée du Port vers le Petit Bateau avec toutes les commodités de service, l’acquisition d’aire à la navigation maritime, l’acquisition de nouvelles unités flottantes, la construction d’un port de pêche moderne (…) Je voudrais rassurer tout le personnel transféré qu’ils ne seront pas laissés à la marge de cet ambitieux et important programme de renforcement de compétitivité du Port de Conakry », promet-elle, avant de rassurer que la direction générale du Port de Conakry, dans le cadre de ses fonctions, veillera au respect des différents engagements pris.

De son côté, le Directeur général de la société Albayrak a rassuré les uns et les autres que sa société respectera strictement le contenu dudit contrat y compris le principe de zéro licenciement. En outre, il a fait savoir que les 500 millions de dollars d’investissement prévus ne feront pas défaut pour rendre le Port de Conakry moderne et compétitif.

Prenant la parole, le ministre Elhadj Aboubacar Sylla s’est dit heureux du fait que cette concession soit comprise aujourd’hui par bon nombre de travailleurs du Port Autonome de Conakry.

« La cérémonie d’aujourd’hui indique tout simplement que les reformes qui ont été initiées au niveau du secteur portuaire guinéen et qui ont été formalisées par le contrat de concession passé entre la République de Guinée et le Groupe Albayrak, cela prouve tout simplement que nous sommes de plain-pied aujourd’hui dans ces reformes. Près de 400 travailleurs vont se retrouver officiellement recrutés avec tous les avantages qui sont liés par le Groupe Albayrak en attendant que l’intensification des activités du Port n’amènent au recrutement d’autres travailleurs comme on avait dit au début (…) Je remercie la société Albayrak qui a joué franc jeu, qui n’a pas cherché à s’abriter derrière certains faux fuyants pour fuir sa responsabilité. La société a pris à bras le corps le problème du Port et est en train de poser des actes significatifs pour l’amélioration de sa compétitivité… », souligne M. Sylla.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30