Concours d’accès à la fonction publique: sit-in organisé par les candidats qui attendent leurs résultats depuis 2019

Pour la non disponibilité des résultats du concours d’accès à la fonction publique, en qualité de conservateurs de la nature, datant de 2019, des candidats qui disent être victimes d’une injustice d’État, ont battu le pavé ce mardi 11 avril 2023, devant le Ministère de la Fonction Publique pour faire part de leur indignation puisque l’Etat est une continuité, disent-ils. Dans cette déclaration, lue devant le département, ils ont rappelé qu’ils n’ont ni argent, ni relations, pour intégrer la fonction publique. La seule chose dont ils disposent c’est leur savoir-faire.

Par ailleurs, le coordinateur et porte-parole de circonstance des 28,000 candidats ayant fait le concours rappelle la célèbre phrase du président de la transition, à la prise du pouvoir, le 05 septembre 2021, selon laquelle, la justice sera la boussole du citoyen. « Si cela est véritablement le cas, nous voulons que cette boussole s’oriente vers la publication du résultat de ce concours, qui n’a que trop duré ». Ci-dessous, l’intégralité de ladite déclaration:

« Excellence Monsieur le Ministre du Travail et de la Fonction Publique,

depuis septembre 2020, au nombre de vingt-huit mille candidats, nous avons passé le concours d’intégration à la fonction publique, en qualité de conservateur de la nature, au compte du ministère de l’Environnement et du Développement durable, c’est avec un sentiment d’indignation profonde, les cœurs meurtris, que nous nous adressons à vous, en ce jour solennel du 11 avril 2023, en vous posant la question, pourquoi vous trainez les pas pour publier le résultat de ce concours?

Pourtant, nous avons appris que l’État est une continuité. Aussi nous sommes informés par les textes et lois de la république, que pour accéder à la fonction publique, il faut passer le concours national. Pour illustrer ces propos énumérés ci-haut, nous tenons à vous rappeler, que les résultats des concours des années 2005 et 2007, ont été rendus publics respectivement par le gouvernement de monsieur Lansana Kouyaté et celui de monsieur Alpha Condé.

Monsieur le Ministre, l’avènement du Comité national de rassemblement et de développement (CNRD) à la tête de notre nation a suscité et continue de susciter un espoir pour la jeunesse guinéenne. Nous nous rappelons encore, de la célèbre phrase du président de la transition, à la prise du pouvoir, le 05 septembre 2021, selon laquelle, la justice sera la boussole du citoyen. Si cela est véritablement le cas, nous voulons que cette boussole s’oriente vers la publication du résultat de ce concours, qui n’a que trop duré. Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur le ministre, les circonstances dans lesquelles, nous avons passé ce concours. Commençant par les difficultés pour la constitution des dossiers de candidature, les nuits blanches et tracasseries relatives à leurs dépôts dans les differentes communes, sans compter le paiement du double des frais de transport dans un contexte de crise sanitaire de Covid 19.

Nous terminons cette allocution, en disant être victimes d’une injustice d’État, nous n’avions ni les relations, ni argent pour accéder à la fonction publique. La seule chose dont nous disposons, c’est la formation académique.

C’est le lieu d’ailleurs pour nous d’interpeller le gouvernement, notamment le président de la transition, commandant en chef des forces armées, Son excellence Colonel Mamadi Doumbouya, au regard de tout ce qui précède, nous avons décidé, avec confiance, de prendre en main nos destins comme pour dire, quand l’idée s’empare de la masse, elle devient une force matérielle, nous disait Karl Max. Nous nous sommes constitués en collectif pour porter ce message pressant, auprès de votre imminente personnalite, solliciter votre implication personnelle et résolue, en vue d’apporter une solution définitive à cette problématique. Nous sommes donc, convaincus et rassurés que vous seriez attentif aux cris du cœur, des candidats et candidates… »