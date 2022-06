Concours Jeunes Talents : Alpha Ibrahima Bah du complexe Saint Georges de Sonfonia vainqueur de la catégorie « épelle-moi »

La 2ème édition du Concours Jeunes Talents(CJT) a eu lieu le samedi 4 juin 2022 dans la salle des congrès du Palais du peuple. Initié par Campus Atlas, un cabinet de conseil en orientation scolaire, le CJT est un évènement qui a pour but de promouvoir le talent de jeunes élèves de différentes écoles secondaires de la capitale de Conakry.

En partenariat avec le PNUD, les hôtels Tassana et la Fondation Anne-Marie Sakho, le CJT à travers les catégories Épelle-moi, Génie en herbe qui est un concours de culture générale, danse et chant offre aux jeunes de 16 écoles de la capitale, un cadre d’échanges culturels leur permettant de partager leur talent et se développer.

Selon Abdoulrahim Bodeen Diallo, gérant de Campus Atlas et coordinateur du concours Jeunes Talents, l’idée d’initier un tel concours serait parti d’un constat.

« Ce qui nous pousse à faire le concours de jeunes talents c’est parce qu’on s’est rendu compte qu’à travers les bilans d’orientation qu’on faisait, que les jeunes avec lesquels on travaillait avaient un problème de développement personnel, donc ils avaient un manque de confiance en eux, ils avaient peur de prendre la parole, ils avaient du mal à s’exprimer. Donc le concours de jeunes talents a été mis en place pour leur donner une plateforme pour s’exprimer, prendre la parole et se développer. Ça rentre dans le cadre de ce que nous faisons tous les jours, donc c’est une continuité du programme d’orientation scolaire. Le concours est basé sur 4 catégories : Épelle-moi, Génie en herbe qui est un concours de culture générale, danse et chant. Cette année, nous avons rajouté le chant. On est à la seconde édition, donc la première édition on était avec trois catégories et cette année nous avons rajouté le chant », a-t-il expliqué.

Avec au total 16 écoles en compétition dont entre autres Sainte Marie, Saint Georges, Lycée Kipé, Lycée Donka, Complexe Lambanyi et Gandhi pour ne citer que ceux-là, chaque école propose jusqu’à 9 candidats toutes catégories confondues. Pour éviter donc que des candidats ne repartent les mains vides, Campus Atlas offre des kits pour récompenser tous les candidats, malheureux ou heureux. « Mais les heureux gagnants repartent avec une bourse scolaire d’une valeur de 1 million de francs guinéens, ils repartent avec également un accompagnement scolaire. Par exemple si on prend le gagnant de Epelle-moi, il y a un accompagnement qui va tourner sur comment écrire. Si on prend culture générale, ces deux là vont sur cette base de l’accompagnement de comment écrire, comment s’exprimer, comment aller dans le cadre de la culture générale en gros. Sur le chant, on a le label Meurs Libre Prod de Abdoulaye Mbaye qui nous accompagne et qui est prêt à accompagner l’heureux gagnant à enregistrer une chanson pour lui permettre si possible d’évoluer dans ce domaine là. En danse, nous avons le groupe de danse nationale Pokémon qui également fait une chorégraphie avec les jeunes pour leur permettre de se développer », a précisé Abdoulrahim Bodeen Diallo.

Membre du jury, Samba Kanté, expert en entrepreneuriat et programme des jeunes au PNUD a estimé que « le PNUD accompagne le gouvernement à travers sa politique structurelle et au-delà de ça nous essayons d’accompagner certaines structures à part entière pour certaines activités en lien avec le développement. Et qui parle de développement, parle de l’éducation. Aujourd’hui on a un capital humain mal adapté qui ne répond pas aux besoins du marché, donc ce qui peut pallier tout ça c’est la formation », a-t-il estimé.

Hadja Anne Marie Sacko dont la fondation œuvre en faveur des enfants déshérités et maltraités, a indiqué qu’accompagner ce concours a été un plaisir. « Vous savez, ma fondation s’occupe des enfants déshérités et maltraités. Donc quand Campus m’a demandé de m’associer, j’ai trouvé que c’était franchement dans un des objectifs de la fondation. Donc ça a été un plaisir pour moi de les accompagner. Ce que je peux dire je vais toujours les accompagner parce que j’aime les enfants et les adolescents », a affirmé la présidente de la Fondation Anne-Marie Sakho.

À noter que parmi les heureux gagnants de cette édition, Alpha Ibrahima Bah âgé de 15 ans et élève de 9ème année au complexe Saint Georges de Sonfonia est le vainqueur de la catégorie Epelle-moi.

« Je remercie tout le monde en commençant par les invités, les spectateurs, les membres du jury et plus particulièrement les membres de la famille, mes amis, les encadreurs qui m’ont beaucoup soutenu. Je suis très heureux non seulement d’avoir participé à cette compétition, mais aussi d’avoir gagné, parce que ce n’est pas donné à tout le monde. En un mot je suis fier d’être ce que je suis et de ce que j’ai fait. Je suis très content », s’est-il réjoui.

